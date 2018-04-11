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Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В

12.04.2018 ЦАМТО 331 0
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Ил-112В
Модель транспортного самолета Ил-112В.
Источник: © ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 11 апреля. Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

"В рамках Госпрограммы вооружения до 2025 года была запланирована закупка порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку у самолетов предыдущей серии завершается жизненный цикл", – сказал Ю.Борисов.

По его словам, предполагается, что ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии самолетов Ил-112В, которые предприятие готовит к первому полету.

"Это младший представитель в модельной линейке военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом", – сказал замминистра обороны России.

Кроме того, Ю.Борисов добавил, что российское военное ведомство рассчитывает получить три легких транспортных самолета Ан-148, строительство которых затормозилось после наступившего в 2014 году кризиса в отношениях с Украиной.

"Мы недополучили только три самолета. Они находятся на финальной стадии производства. С высокой вероятностью мы их получим. А решение о дальнейшем продолжении программы мы будем принимать в зависимости от сложившейся политической ситуации, – сказал замминистра обороны России. – Все будет зависеть от того, насколько украинские партнеры готовы продвигаться в поставках комплектующих".

Ю.Борисов также отметил, что неполучение трех недостроенных самолетов Ан-148 не скажется на планах по укомплектованию военно-транспортной авиации новыми самолетами.

Справочно:

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружения и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Самолет может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
11.04.2018
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Ан-148
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