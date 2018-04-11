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Минобороны Словакии получило второй самолет С-27J "Спартан"

12.04.2018 ЦАМТО 169 0
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Самолет С-27J
Летные испытания крылышков на С-27J.
Источник: http://www.militaryparitet.com/

ЦАМТО, 11 апреля. Минобороны Словакии 9 апреля сообщило о прибытии на авиабазу "Малацки-Кучина" второго самолета военно-транспортной авиации С-27J "Спартан" в рамках реализации контракта с итальянской группой Leonardo (ранее Finmeccanica).

На базе "Малацки-Кучина" размещается транспортное авиакрыло ВВС Словакии, также оснащенное самолетами L-410 "Турболет". Официальная церемония принятия на вооружение нового С-27J состоится в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Словакии объявило о выборе ВТС C-27J "Спартан" победителем тендера на поставку до 4 тактических ВТС для ВС страны в декабре 2008 года. Стоимость закупки оценивалась в 120 млн. евро (151 млн. долл.). Из-за проблем с финансированием в 2009 году МО Словакии вынуждено было перенести приобретение на более поздний срок. Переговоры с компанией Alenia Aermacchi возобновились в середине 2012 года.

Контракт на поставку двух самолетов ВТА C-27J "Спартан" МО Словакии подписало с Alenia Aermacchi 29 октября 2014 года. Соглашение также включало начальное 5-летнее материальное обеспечение, оказание услуг по обучению пилотов и технического персонала. Стоимость поставки самолетов составила 69 млн. евро, стоимость 5-летнего материального обеспечения была оценена в 25 млн. евро.

Передача первого C-27J "Спартан" была запланирована на 2016 год, второго – на 2017 год. Однако из-за проблем, возникших у компании-производителя, начало поставок было перенесено по срокам. Первый самолет прибыл в Словакию только 24 октября 2017 года. За нарушение сроков поставки группа Leonardo предоставила ВВС Словаки скидку в размере 900 тыс. евро. Сейчас первый C-27J применяется для доставки материальных средств контингенту ВС Словакии, участвующему в операции по поддержанию мира на Кипре.

Новые C-27J предназначены для замены самолетов ВТА Ан-24 и Ан-26. Последний Ан-26 был снят с вооружения ВВС Словакии 4 февраля 2016 года, после чего ВВС страны стали испытывать затруднения с перевозкой войск и грузов. Как планируется, самолеты "Спартан" будут использоваться не только для оперативной транспортировки войск и материальных средств к месту проведения операций по поддержанию мира, но и для обеспечения эвакуации раненых и пострадавших, перевозки оборудования и персонала при проведении спасательных операций, поддержки операций по ликвидации стихийных бедствий и предотвращения гуманитарных кризисов.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Кипр
Словакия
Продукция
C-27J
L-410
Ан-24
Ан-26
Компании
Leonardo

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