ОАК направит на развитие воронежского авиазавода 4,5 млрд. рублей
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Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 11 апреля. В Воронеже 10 апреля состоялась рабочая встреча президента ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря и врио губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ходе которой обсуждались планы развития воронежского авиазавода, который входит в состав Дивизиона транспортной авиации ОАК.
Во встрече также приняли участие врио заместителя губернатора – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Евгений Юрченко, первый вице-президент ПАО "ОАК" Александр Туляков, вице-президент ПАО "ОАК" по транспортной авиации Алексей Рогозин, вице-президент ПАО "ОАК" по экономике и финансам Алексей Демидов, управляющий директор ПАО "ВАСО" Дмитрий Пришвин.
Рассказывая о перспективах воронежского завода, Юрий Слюсарь отметил, что трудный период, когда у предприятия были сложности с экономикой и ресурсами, прошел. "Для этого многое сделано руководством предприятия и нами как акционерами, оказана большая государственная поддержка. Сейчас у воронежского завода устойчивые перспективы по загрузке. Мы приняли принципиальное корпоративное решение о том, что выходим на темп производства 2-2,5 самолета Ил-96 в год, обеспечивая потребности Специального летного отряда "Россия", Министерства обороны, спецзаказчиков. В перспективе 6-7 лет мы видим уверенную загрузку предприятия по программе Ил-96", – подчеркнул президент ОАК.
В планах корпорации в 2018 году предусмотрено внесение в уставный капитал ПАО "ВАСО" более 4,5 млрд. рублей. Эти средства будут направлены на техническое перевооружение предприятия в рамках ФЦП, а также на финансирование объектов производственной инфраструктуры по программе создания модернизированного пассажирского самолета Ил-96-400М.
По программам транспортной авиации на ВАСО идет процесс изготовления первого опытного образца нового легкого транспортного самолета Ил-112 и подготовки его к испытаниям: 10 апреля началась процедура постановки опытного летного экземпляра под ток, что позволит приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем.
ВАСО участвует в кооперации по ряду ключевых программ корпорации – МС-21, Superjet100, Ил-114-300, Ил-76МД-90А. В рамках новой индустриальной модели ОАК на площадке воронежского авиазавода существуют перспективы, связанные с развитием композитного производства, а также развитием центра специализации "Мотогондолы и пилоны" в интересах гражданских проектов корпорации.
Врио губернатора Воронежской области отметил, что ВАСО играет важную роль в развитии экономики, являясь крупнейшим налогоплательщиком региона. "Хотел бы вас поблагодарить за внимание, которое вы уделяете Воронежскому самолетостроительному обществу. Нам крайне важно, чтобы ВАСО развивалось и имело устойчивые перспективные заказы на ближайшие годы. Нас всегда волнует состояние дел на авиазаводе. Мы готовы помогать предприятию со своей стороны", – сказал Александр Гусев.
В завершении встречи Александр Гусев вручил Юрию Слюсарю почетный знак правительства Воронежской области "Благодарность от земли Воронежской", которая является высшей формой поощрения за большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие региона.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
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11.04.2018
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