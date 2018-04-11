ГПВ на период 2018-2027 гг. не повлечет увеличения расходов военного бюджета



Герб на ограде здания министерства обороны РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Герб на ограде здания министерства обороны РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 11 апреля. Новая государственная программа вооружений на 2018-2027 гг. спланирована таким образом, что не повлечет увеличения расходов на оборону.

ГПВ 2018-2027 построена так, что затраты на разработку новых образцов ВВСТ, принятие их на вооружение, серийное производство и поставка в войска четко синхронизированы.

Это значит, что к моменту поступления техники будет готова вся инфраструктура на местах для ее хранения, обслуживания, включая личный состав, который будет непосредственно нести на ней боевое дежурство, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.