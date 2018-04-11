Китайский банк открыл в Шанхае отделение под управлением роботов



Робот на входе в отделение банка Китая China Construction Bank в Шанхае.

Источник: https://vc.ru/ Робот на входе в отделение банка Китая China Construction Bank в Шанхае.Источник: https://vc.ru/

Второй по величине банк Китая China Construction Bank открыл в Шанхае отделение, в котором за обслуживание клиентов полностью отвечают роботы. Об этом пишет South China Morning Post.

Офис площадью 165 квадратных метров расположен в районе Хуанпу, он оснащён «умными» автоматизированными роботами-кассирами. С их помощью можно открыть счёт, отправить перевод, обменять валюту, инвестировать в золото и получить услуги по управлению активами.

На входе в отделение клиентов встречает «дружелюбный» робот, отвечающий на вопросы клиента, используя систему распознавания голоса. При первом визите робот сканирует документы клиента, в дальнейшем определяет его с помощью системы распознавания лиц.

Новый филиал сможет обрабатывать 90% наличных и безналичных операций, утверждают в China Construction Bank. Для состоятельных клиентов, которым может потребоваться помощь консультанта, в отделении предусмотрен кабинет для видеосвязи с менеджерами по работе с клиентами.

Несмотря на то, что отделение управляется роботами, в нём есть сотрудники-люди, готовые помочь клиентам, если искусственные ассистенты столкнутся с трудностями.

В China Construction Bank говорят, что всего установили 1600 «умных» машин самообслуживания в 360 отделениях, чтобы повысить привлекательность банка в глазах технически подкованных клиентов и сократить расходы на персонал.