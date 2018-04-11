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Китайский банк открыл в Шанхае отделение под управлением роботов

12.04.2018 VC.ru 181 0
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Робот на входе в банк
Робот на входе в отделение банка Китая China Construction Bank в Шанхае.
Источник: https://vc.ru/

Второй по величине банк Китая China Construction Bank открыл в Шанхае отделение, в котором за обслуживание клиентов полностью отвечают роботы. Об этом пишет South China Morning Post.


Офис площадью 165 квадратных метров расположен в районе Хуанпу, он оснащён «умными» автоматизированными роботами-кассирами. С их помощью можно открыть счёт, отправить перевод, обменять валюту, инвестировать в золото и получить услуги по управлению активами.


На входе в отделение клиентов встречает «дружелюбный» робот, отвечающий на вопросы клиента, используя систему распознавания голоса. При первом визите робот сканирует документы клиента, в дальнейшем определяет его с помощью системы распознавания лиц.


Новый филиал сможет обрабатывать 90% наличных и безналичных операций, утверждают в China Construction Bank. Для состоятельных клиентов, которым может потребоваться помощь консультанта, в отделении предусмотрен кабинет для видеосвязи с менеджерами по работе с клиентами.


Несмотря на то, что отделение управляется роботами, в нём есть сотрудники-люди, готовые помочь клиентам, если искусственные ассистенты столкнутся с трудностями.


В China Construction Bank говорят, что всего установили 1600 «умных» машин самообслуживания в 360 отделениях, чтобы повысить привлекательность банка в глазах технически подкованных клиентов и сократить расходы на персонал.
11.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Робот

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