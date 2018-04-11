Российский адмирал назвал способ потопить американский эсминец
|
|
Эсминец «Дональд Кук» ВМС США.
Источник: Twitter / @CNNPolitics
Американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда, заявил телеканалу "Звезда" бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Масорин.
"Я не думаю, что дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет — американцы достали, они как кость в горле", — отметил Масорин.
10 апреля американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.
Президент США Дональд Трамп в апреле предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии, ответственность за которую Соединенные Штаты возложили на Россию. Впоследствии постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.
|
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.04.2018 Названо оружие России против США в Сирии
11.04.2018 Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
18.04.2017 Заложники международного права
12.04.2018 Каждому "Куку" - по торпеде! Экс-главком ВМФ РФ дал пару советов
12.04.2018 Приплыли. Что могут сделать с сирийской армией два эсминца США
11.04.2018 "Дональд Кук" выдвинулся к берегам Сирии?
11.04.2018 Еще один эсминец США отправился к берегам Сирии
19.02.2018 Запад наращивает информационное давление на Россию