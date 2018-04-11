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Россия доделала "Науку"

12.04.2018 Lenta.ru 322 0
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МЛМ "Наука"
МЛМ "Наука".
Источник: wikimedia.org

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который должен пополнить российский сегмент Международной космической станции, достроен и до конца 2018 года будет отправлен на космодром Байконур, передает РИА Новости заявление главы "Центра Хруничева" Алексея Варочко.

"Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года. Идут завершающие операции. РКК "Энергия" модуль пока не приняла, ее специалисты работают вместе с нами. Идет процесс оформления документации", — сказал он.

По словам анонимного источника агентства, "Наука" получит новое оборудование — внешнюю площадку для размещения научной техники. В связи с этим ее полное название сменится на МЛМ-У ("Усовершенствованный"), и она будет запущена в космос не ранее второй половины 2019 года, по предварительным данным, в августе.

"Науку" в "Центре Хруничева" строят с 1995 года. Модуль фактически является дублером "Зари" — первого функционально-грузового блока Международной космической станции, построенного на американские деньги. Запустить модуль рассчитывали еще в 2007 году, но сроки неоднократно переносились, дважды (в 2013 и 2016 годах) — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. Кроме того, анонимные источники заявили об устаревании его резиновых элементов.

"Наука" вместе с создаваемыми "Причалом" и научно-энергетическим модулем должна стать основой для российской национальной орбитальной станции после прекращения работы Международной космической станции.
11.04.2018
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Страны
Россия
США
Компании
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС

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