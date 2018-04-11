Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Трамп погрозил России ракетами и заговорил о дружбе

12.04.2018 Lenta.ru 976 0
0
Понравилась новость?
 0
Дональд Трамп (в центре)
Источник: © EPA/JIM LO SCALZO

Президент США Дональд Трамп вслед за постом в Twitter, в котором он призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией, опубликовал в микроблоге мирный твит.

"Наши отношения с Россией сейчас невиданно плохи, даже хуже, чем во время холодной войны. Так быть не должно. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?" — говорится в сообщении.

Перед этим хозяин Белого дома опубликовал твит, в котором призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. "Россия клянется сбивать любые ракеты над Сирией. Пусть готовится, потому что они будут. Не следует вам сотрудничать с газоубивающим животным, который истребляет своих граждан и наслаждается этим", — говорилось в сообщении.

Ранее в среду, 11 апреля, посол России в Ливане заявил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Однако кто уполномочил главу российского диппредставительства в стране делать подобные заявления, не уточнялось.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающих сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Ливан
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Трамп Дональд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 13:17
  • 6734
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 13:14
  • 1
СМИ: сирийское военное командование перебросило часть авиации на российскую авиабазу
  • 12.04 12:04
  • 16297
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 11:39
  • 5
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 12.04 11:29
  • 59
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 12.04 11:19
  • 2
НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской
  • 12.04 11:07
  • 9
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 12.04 10:34
  • 4
СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
  • 12.04 10:07
  • 1
Шаманов назвал безответственным заявление Трампа про "умные ракеты"
  • 12.04 09:41
  • 1
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
  • 12.04 09:36
  • 1
Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ
  • 12.04 08:26
  • 6
Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
  • 12.04 07:51
  • 1422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 06:33
  • 6
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 22:59
  • 5
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
другие обсуждаемые темы