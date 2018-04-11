Трамп погрозил России ракетами и заговорил о дружбе
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Источник: © EPA/JIM LO SCALZO
Президент США Дональд Трамп вслед за постом в Twitter, в котором он призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией, опубликовал в микроблоге мирный твит.
"Наши отношения с Россией сейчас невиданно плохи, даже хуже, чем во время холодной войны. Так быть не должно. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?" — говорится в сообщении.
Перед этим хозяин Белого дома опубликовал твит, в котором призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. "Россия клянется сбивать любые ракеты над Сирией. Пусть готовится, потому что они будут. Не следует вам сотрудничать с газоубивающим животным, который истребляет своих граждан и наслаждается этим", — говорилось в сообщении.
Ранее в среду, 11 апреля, посол России в Ливане заявил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Однако кто уполномочил главу российского диппредставительства в стране делать подобные заявления, не уточнялось.
Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.
Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающих сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
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11.04.2018
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