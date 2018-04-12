Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ

12.04.2018 ТАСС 217 1
0
Понравилась новость?
 0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

На базе павильона работает уникальный Центр "Космонавтика и авиация"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путина 12 апреля, в День космонавтики, посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ, на базе которого создан уникальный для нашей страны Центр "Космонавтика и авиация". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо воссозданных элементов построенного в советское время здания, президент осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса "МИР" из четырех модулей, транспортного грузового корабля "Прогресс", орбитального самолета МАКС и др.

Кроме правительства Москвы, в создании Центра "Космонавтика и авиация" приняли участие госкорпорации "Роскосмос" и "Ростех", ПАО "ОАК" и ряд предприятий оборонной промышленности.

На почти 28 тыс. кв. м расположены различные зоны центра: музейно-выставочное пространство, образовательно-научный кластер, направленный на детские и молодежные проекты; зоны отдыха и семейного досуга (аппараты виртуальной реальности, интерактивный конструктор - ЦУП, космическая "Сфера" с кинотеатром 5D, двухуровневый экспозиционный модуль "Монолит").
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Роскосмос
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Прогресс ТГК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IS
forumow
4648
№1
12.04.2018 09:36
С днём космонавтики!
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 13:17
  • 6734
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 13:14
  • 1
СМИ: сирийское военное командование перебросило часть авиации на российскую авиабазу
  • 12.04 12:04
  • 16297
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 11:39
  • 5
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 12.04 11:29
  • 59
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 12.04 11:19
  • 2
НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской
  • 12.04 11:07
  • 9
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 12.04 10:34
  • 4
СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
  • 12.04 10:07
  • 1
Шаманов назвал безответственным заявление Трампа про "умные ракеты"
  • 12.04 09:41
  • 1
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
  • 12.04 09:36
  • 1
Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ
  • 12.04 08:26
  • 6
Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
  • 12.04 07:51
  • 1422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 06:33
  • 6
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 22:59
  • 5
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
другие обсуждаемые темы