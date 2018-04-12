Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ
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Президент РФ Владимир Путин.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
На базе павильона работает уникальный Центр "Космонавтика и авиация"
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путина 12 апреля, в День космонавтики, посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ, на базе которого создан уникальный для нашей страны Центр "Космонавтика и авиация". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Помимо воссозданных элементов построенного в советское время здания, президент осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса "МИР" из четырех модулей, транспортного грузового корабля "Прогресс", орбитального самолета МАКС и др.
Кроме правительства Москвы, в создании Центра "Космонавтика и авиация" приняли участие госкорпорации "Роскосмос" и "Ростех", ПАО "ОАК" и ряд предприятий оборонной промышленности.
На почти 28 тыс. кв. м расположены различные зоны центра: музейно-выставочное пространство, образовательно-научный кластер, направленный на детские и молодежные проекты; зоны отдыха и семейного досуга (аппараты виртуальной реальности, интерактивный конструктор - ЦУП, космическая "Сфера" с кинотеатром 5D, двухуровневый экспозиционный модуль "Монолит").
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11.04.2018
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