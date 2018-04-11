Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Уралвагонзавод разработал для Индии самоходную артустановку калибра НАТО

12.04.2018 РИА Новости 330 0
0
Понравилась новость?
 0
Артиллерийские учения. архивное фото
Артиллерийские учения. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЧЕННАИ (Индия), 11 апр - РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод" разработала для Индии самоходную артиллерийскую установку калибра НАТО, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставки Defexpo-2018 гендиректор корпорации Александр Потапов.

Выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.

"Звучала заинтересованность Индии в подобной разработке. Такая самоходная артиллерийская установка в натовском калибре - 155 миллиметров - у нас есть", - сказал Потапов.

Уралвагонзавод ожидает сейчас решения индийских коллег.

Ранее научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и минобороны Индии в ходе форума "Иннопром-2016" подписали меморандум о создании самоходной артиллерийской установки.

Сообщалось, что компания планирует постепенно передавать в рамках программы "Make in India" документацию, чтобы совместно производить САУ.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 13:17
  • 6734
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 13:14
  • 1
СМИ: сирийское военное командование перебросило часть авиации на российскую авиабазу
  • 12.04 12:04
  • 16297
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 11:39
  • 5
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 12.04 11:29
  • 59
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 12.04 11:19
  • 2
НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской
  • 12.04 11:07
  • 9
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 12.04 10:34
  • 4
СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
  • 12.04 10:07
  • 1
Шаманов назвал безответственным заявление Трампа про "умные ракеты"
  • 12.04 09:41
  • 1
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
  • 12.04 09:36
  • 1
Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ
  • 12.04 08:26
  • 6
Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
  • 12.04 07:51
  • 1422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 06:33
  • 6
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 22:59
  • 5
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
другие обсуждаемые темы