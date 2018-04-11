Уралвагонзавод разработал для Индии самоходную артустановку калибра НАТО
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Артиллерийские учения. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ЧЕННАИ (Индия), 11 апр - РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод" разработала для Индии самоходную артиллерийскую установку калибра НАТО, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставки Defexpo-2018 гендиректор корпорации Александр Потапов.
Выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.
"Звучала заинтересованность Индии в подобной разработке. Такая самоходная артиллерийская установка в натовском калибре - 155 миллиметров - у нас есть", - сказал Потапов.
Уралвагонзавод ожидает сейчас решения индийских коллег.
Ранее научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и минобороны Индии в ходе форума "Иннопром-2016" подписали меморандум о создании самоходной артиллерийской установки.
Сообщалось, что компания планирует постепенно передавать в рамках программы "Make in India" документацию, чтобы совместно производить САУ.
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11.04.2018
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