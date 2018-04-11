В Индии развернут производство комплектующих для танков Т-90



Танк Т-90 индийской армии.

Источник: © AP Photo / Channi Anand Танк Т-90 индийской армии.Источник: © AP Photo / Channi Anand

ЧЕННАИ (Индия), 11 апр - РИА Новости. Лицензионное производство комплектующих для российских танков Т-90 будет создано в Индии, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставки Defexpo-2018 гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Сейчас Индия производит российские танки по лицензионному соглашению, предусматривающему поставки комплектующих из России с дальнейшей сборкой их в Индии.

"Надо двигаться поступательно, мы планируем переходить от малого к большему. Если сегодня у нас есть лицензионное производство на территории Индии танков Т-90, то в рамках этого лицензионного производства постепенно будет локализация и интеграция производственных точек, которые будут на территории Индии выпускать комплектующие для танка Т-90", - сказал Потапов.

Одним из первых направлений, которое освоят индийские предприятия, может стать производство радиаторов, что, по словам Потапова, "особенно актуально в условиях индийской жары".

При этом он не исключил дальнейших поставок таких комплектующих в третьи страны "с учётом законодательства и при безусловном согласовании российской стороной".

Выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.