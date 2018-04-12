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Индия может купить у России еще 110 истребителей

12.04.2018 Независимая газета 588 5
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Самолет МиГ-35
Самолет МиГ-35.
Источник: © РИА Новости, Владимир Астапкович

6 апреля Министерство обороны Индии на портале indiatimes.com разместило запрос на получение информации (Request for information, RFI) о возможности приобретения 110 многоцелевых боевых самолетов для национальных ВВС в рамках программы "Делай в Индии" (Make in India), которая призвана способствовать дальнейшему развитию национальной промышленности и обеспечению вооруженных сил новыми видами оружия на уровне ведущих стран мира. Программа предполагает закупку лучших образцов вооружения с передачей технологии его производства.

Минобороны таким образом вновь пытается закупить крупную партию истребителей и получить технологические секреты их создания.

По сообщениям СМИ, некоторые высокопоставленные военные Индии опасаются, что возможно "повторение" тендера 2007 года Medium Multi-Role Combat Aircraft на 126 самолетов, который завершился лишь в апреле 2015 года после подписания соглашения с французской компанией Dassault Aviation на поставку 18 готовых истребителей "Рафаль" (Rafale). При этом приобретение лицензии на сборку еще 108 самолетов так и не произошло ввиду разногласий по поводу передачи технологий индийской компании Hindustan Aeronautics Limited. А в сентябре 2016 года было подписано другое соглашение - на прямую закупку еще 36 "рафалей".

Основными конкурентами в рамках вновь объявленного тендера могут стать американские F/A-18E/F и F-16, французский "Рафаль", шведский "Грипен", российский МиГ-35 и европейский "Тайфун". Свои предложения заинтересованные компании должны представить до 6 июля текущего года, предполагаемая сумма контракта может составить 15-20 млрд долларов.

Объем технологий, который готовы передать производители, плюс информация по комплектам вооружений истребителей, а также возможность дополнения индийскими или другими имеющимися на рынке боевыми системами и сопутствующим оборудованием, будут влиять на принятие решения военным ведомством.

Победитель будет обязан осуществлять подготовку пилотов и техперсонала ВВС Индии с целью обеспечения быстрого принятия самолетов на вооружение.

Согласно RFI, из 110 истребителей 85% должны быть собраны на индийской территории. Кроме того, 3/4 самолетов планируется закупить в одноместном варианте, остальные - в двухместном. Контрактом предусматривается поставка первых истребителей в течение трех лет после подписания контракта.

Возможно, что с российской стороной данный вопрос уже обсуждался во время визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву в первых числах апреля.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Независимая газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
МиГ-35
Компании
Dassault
HAL

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
штурм
3748
№1
12.04.2018 10:35
Заказывали бы    проверенные временем и известные индийским лётчикам и техникам Су-30МКИ изначально адаптированные под  Брасом, возможно с двигателем от Су-35.
Или сразу 110 Су-35И, тогда небо над Индией будет надёжно защищено.
+1
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IL
sivuch1239
625
№2
12.04.2018 11:11
6 апреля Министерство обороны Индии на портале indiatimes.com разместило запрос на получение информации (Request for information, RFI) о возможности приобретения 110 многоцелевых боевых самолетов для национальных ВВС в рамках программы "Делай в Индии" (Make in India)
------------
Во времена моей молодости были Санта-Барбара и просто Мария , потом появился Великолепный Век , но все это были короткие динамичные сериалы
+4
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RU
Сергей-82
12654
№3
12.04.2018 11:15
Цитата, штурм сообщ. №1
Заказывали бы    проверенные временем и известные индийским лётчикам и техникам Су-30МКИ изначально адаптированные под  Брасом, возможно с двигателем от Су-35.
Или сразу 110 Су-35И, тогда небо над Индией будет надёжно защищено.
Им не нужен тяжелый 4+,4++ они могут если захотят получить индийскую версию ПАК ФА,им нужен средний,но коррупция и танцы не позволяют его уже купить 16 лет. В обще идиотизм индусов поражают ,парк ВВС стремительно падает,а они все еще торгуются.
+1
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RU
Сергей-82
12654
№4
12.04.2018 11:17
Цитата, sivuch1239 сообщ. №2
, но все это были короткие динамичные сериалы
Наверное вы правы французы с потрахами отдавали Мираж-2000 в 2002 году.
0
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RU
просто экспл
4192
№5
12.04.2018 11:39
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
,парк ВВС стремительно падает,а они все еще торгуются.

дык прикол в том что в те времена тендер был емнип на 8 лярдов баксов , а сейчас уже в 2-2.5 раза дороже .
доторговались ёпта .
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