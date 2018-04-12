Индия может купить у России еще 110 истребителей



Самолет МиГ-35.

Источник: © РИА Новости, Владимир Астапкович Самолет МиГ-35.Источник: © РИА Новости, Владимир Астапкович

6 апреля Министерство обороны Индии на портале indiatimes.com разместило запрос на получение информации (Request for information, RFI) о возможности приобретения 110 многоцелевых боевых самолетов для национальных ВВС в рамках программы "Делай в Индии" (Make in India), которая призвана способствовать дальнейшему развитию национальной промышленности и обеспечению вооруженных сил новыми видами оружия на уровне ведущих стран мира. Программа предполагает закупку лучших образцов вооружения с передачей технологии его производства.

Минобороны таким образом вновь пытается закупить крупную партию истребителей и получить технологические секреты их создания.

По сообщениям СМИ, некоторые высокопоставленные военные Индии опасаются, что возможно "повторение" тендера 2007 года Medium Multi-Role Combat Aircraft на 126 самолетов, который завершился лишь в апреле 2015 года после подписания соглашения с французской компанией Dassault Aviation на поставку 18 готовых истребителей "Рафаль" (Rafale). При этом приобретение лицензии на сборку еще 108 самолетов так и не произошло ввиду разногласий по поводу передачи технологий индийской компании Hindustan Aeronautics Limited. А в сентябре 2016 года было подписано другое соглашение - на прямую закупку еще 36 "рафалей".

Основными конкурентами в рамках вновь объявленного тендера могут стать американские F/A-18E/F и F-16, французский "Рафаль", шведский "Грипен", российский МиГ-35 и европейский "Тайфун". Свои предложения заинтересованные компании должны представить до 6 июля текущего года, предполагаемая сумма контракта может составить 15-20 млрд долларов.

Объем технологий, который готовы передать производители, плюс информация по комплектам вооружений истребителей, а также возможность дополнения индийскими или другими имеющимися на рынке боевыми системами и сопутствующим оборудованием, будут влиять на принятие решения военным ведомством.

Победитель будет обязан осуществлять подготовку пилотов и техперсонала ВВС Индии с целью обеспечения быстрого принятия самолетов на вооружение.

Согласно RFI, из 110 истребителей 85% должны быть собраны на индийской территории. Кроме того, 3/4 самолетов планируется закупить в одноместном варианте, остальные - в двухместном. Контрактом предусматривается поставка первых истребителей в течение трех лет после подписания контракта.

Возможно, что с российской стороной данный вопрос уже обсуждался во время визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву в первых числах апреля.