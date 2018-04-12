Индия может купить у России еще 110 истребителей
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Самолет МиГ-35.
Источник: © РИА Новости, Владимир Астапкович
6 апреля Министерство обороны Индии на портале indiatimes.com разместило запрос на получение информации (Request for information, RFI) о возможности приобретения 110 многоцелевых боевых самолетов для национальных ВВС в рамках программы "Делай в Индии" (Make in India), которая призвана способствовать дальнейшему развитию национальной промышленности и обеспечению вооруженных сил новыми видами оружия на уровне ведущих стран мира. Программа предполагает закупку лучших образцов вооружения с передачей технологии его производства.
Минобороны таким образом вновь пытается закупить крупную партию истребителей и получить технологические секреты их создания.
По сообщениям СМИ, некоторые высокопоставленные военные Индии опасаются, что возможно "повторение" тендера 2007 года Medium Multi-Role Combat Aircraft на 126 самолетов, который завершился лишь в апреле 2015 года после подписания соглашения с французской компанией Dassault Aviation на поставку 18 готовых истребителей "Рафаль" (Rafale). При этом приобретение лицензии на сборку еще 108 самолетов так и не произошло ввиду разногласий по поводу передачи технологий индийской компании Hindustan Aeronautics Limited. А в сентябре 2016 года было подписано другое соглашение - на прямую закупку еще 36 "рафалей".
Основными конкурентами в рамках вновь объявленного тендера могут стать американские F/A-18E/F и F-16, французский "Рафаль", шведский "Грипен", российский МиГ-35 и европейский "Тайфун". Свои предложения заинтересованные компании должны представить до 6 июля текущего года, предполагаемая сумма контракта может составить 15-20 млрд долларов.
Объем технологий, который готовы передать производители, плюс информация по комплектам вооружений истребителей, а также возможность дополнения индийскими или другими имеющимися на рынке боевыми системами и сопутствующим оборудованием, будут влиять на принятие решения военным ведомством.
Победитель будет обязан осуществлять подготовку пилотов и техперсонала ВВС Индии с целью обеспечения быстрого принятия самолетов на вооружение.
Согласно RFI, из 110 истребителей 85% должны быть собраны на индийской территории. Кроме того, 3/4 самолетов планируется закупить в одноместном варианте, остальные - в двухместном. Контрактом предусматривается поставка первых истребителей в течение трех лет после подписания контракта.
Возможно, что с российской стороной данный вопрос уже обсуждался во время визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву в первых числах апреля.
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11.04.2018
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штурм
3748
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№1
12.04.2018 10:35
Заказывали бы проверенные временем и известные индийским лётчикам и техникам Су-30МКИ изначально адаптированные под Брасом, возможно с двигателем от Су-35.
Или сразу 110 Су-35И, тогда небо над Индией будет надёжно защищено.
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sivuch1239
625
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№2
12.04.2018 11:11
6 апреля Министерство обороны Индии на портале indiatimes.com разместило запрос на получение информации (Request for information, RFI) о возможности приобретения 110 многоцелевых боевых самолетов для национальных ВВС в рамках программы "Делай в Индии" (Make in India)
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Во времена моей молодости были Санта-Барбара и просто Мария , потом появился Великолепный Век , но все это были короткие динамичные сериалы
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Сергей-82
12654
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№3
12.04.2018 11:15
Цитата, штурм сообщ. №1
Заказывали бы проверенные временем и известные индийским лётчикам и техникам Су-30МКИ изначально адаптированные под Брасом, возможно с двигателем от Су-35.Им не нужен тяжелый 4+,4++ они могут если захотят получить индийскую версию ПАК ФА,им нужен средний,но коррупция и танцы не позволяют его уже купить 16 лет. В обще идиотизм индусов поражают ,парк ВВС стремительно падает,а они все еще торгуются.
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Сергей-82
12654
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№4
12.04.2018 11:17
Цитата, sivuch1239 сообщ. №2
, но все это были короткие динамичные сериалыНаверное вы правы французы с потрахами отдавали Мираж-2000 в 2002 году.
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просто экспл
4192
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№5
12.04.2018 11:39
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
,парк ВВС стремительно падает,а они все еще торгуются.
дык прикол в том что в те времена тендер был емнип на 8 лярдов баксов , а сейчас уже в 2-2.5 раза дороже .
доторговались ёпта .
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