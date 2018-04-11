Российская армия планирует полностью обновить военно-транспортную авиацию



Третий серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0105, регистрация RF-78653, название "Виктор Ливанов") разработки ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", Иваново, 03.12.2015.

Источник: Николай Краснов / airreview.ru Третий серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0105, регистрация RF-78653, название "Виктор Ливанов") разработки ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", Иваново, 03.12.2015.Источник: Николай Краснов / airreview.ru

Все самолеты военно-транспортной авиации надо заменить на новые. Речь идет об основных армейских грузовиках Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124. Что касается первого, то сейчас в Ульяновске идет разработка новейшего Ил-76МД-90А, более известного под именем Ил-476. Проблемы с серийным производством этой машины, конечно, есть. Например, военные не согласны с ценой на самолет, однако все эти вопросы будут решены, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Сегодня же замминиста посетил Воронежское акционерное самолетостроительное общество, где заявил, что вооруженные силы планируют купить свыше 100 легких транспортников Ил-112В. Эти самолеты, по словам Борисова, очень нужны. Так как парк аналогичных Ан-26 стремительно старее и его надо менять. До 2025 года военные планируют купить 22 Ил-112В.

Вчера стало известно, что новый российский транспортник "поставили под ток". Так авиастроители называют тестирование электросети самолета и отдельного оборудования вроде гидравлики, кондиционеров или вентиляции. Кроме того, воронежский производители собираются поднять в воздух новый Ил-112В до конца 2018 года.

Самолет "Антонова" пока продолжат службу в российских вооруженных силах. Юрий Борисов рассказал, что Россия все еще рассчитывает получить от Украины 3 оставшихся военно-транспортных Ан-148. Контракт между двумя странами был приостановлен в 2014 году. Сейчас самолеты практически достроены и, скорее всего, Киев отдаст их Москве. О дальнейшем сотрудничестве речи, конечно, не идет.