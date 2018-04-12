СМИ: сирийское военное командование перебросило часть авиации на российскую авиабазу
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Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии, оснащенный пусковыми пилонами АКУ-170Э.
Источник: www.janes.com
В рамках подготовки к удару США сирийское военное командование перебросило часть боевой авиации на российскую военную базу Хмеймим. Об этом в среду сообщила французская газета "Фигаро", ссылаясь на собственные источники.
Помимо этого, по данным журналистов, из ряда командных пунктов сирийской армии были эвакуированы военные.
Советники президента США Дональда Трампа рекомендовали главе государства нанести серию ожесточенных ударов по нескольким целям в Сирии в течение дня. Таким должен стать ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.
Ранее российские военные при обследовании города не обнаружили следов применения химического оружия. МИД России считает, что распространение ложных сообщений о химатаке в сирийской Думе направлено на оправдание военного вмешательства извне.
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11.04.2018
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