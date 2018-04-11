В параде Победы впервые примут участие роботы



Робот "Уран-6".

Источник: rg.ru Робот "Уран-6".Источник: rg.ru

Боевые роботы "Уран-6" и "Уран-9" доставили на подмосковный полигон Алабино, где тренируются войска, участвующие в параде Победы в Москве.

- Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях, - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уран-6" - бронированная саперная машина для разминирования городов, лесов и горных участков. Это самоходный минный трал, выдерживающий близкий подрыв боеприпасов мощностью до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте. "Уран-6" оборудован четырьмя видеокамерами, сменными тралами и механическим захватом. На борту размещена аппаратура, позволяющая определить тип найденного боеприпаса.

Масса машины шесть тонн, управление дистанционное на расстоянии до километра. Приемо-сдаточные испытания робота прошли в Чечне, где "Ураны" очистили от взрывоопасных предметов порядка 80 тысяч квадратных метров сельхозугодий. Бронированные беспилотники также активно применялись в Сирии. Один робот заменяет 20 саперов.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки пехоты. 10-тонная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом. В зависимости от поставленной задачи в башенных креплениях могут размещаться контейнеры с управляемыми противотанковыми ракетами "Атака", реактивные огнеметы "Шмель", либо оба типа оружия - на роботе можно разместить до шести контейнеров.

Система наведения многоканальная, с оптическим, лазерным и инфракрасным каналами. Сам "Уран-9" управляется дистанционно, по радиоканалу с псевдослучайной перестройкой частоты. К недостаткам машины можно отнести невысокую скорость и слабое бронирование. Испытания беспилотного разведчика завершатся в 2018 году, сообщил ранее начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Александр Миронов.

Первая репетиция парада Победы прошла в Алабино 9 апреля. В торжественном шествии войск принимают участие новейшие образцы боевой техники, ранее на Красной площади не появлявшиеся: боевые машины поддержки танков "Терминатор", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и истребители пятого поколения Су-57.

Антон Валагин