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"Громовой" тюнинг: на легендарную "мотолыгу" установили башню от БМП-1

12.04.2018 Российская газета 301 0
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МТ-ЛБ
МТ-ЛБ с башней от БМП-1.
Источник: rg.ru

Легкие бронированные транспортеры МТ-ЛБ в иракской армии во времена правления Саддама Хусейна были одним из основных средств доставки пехоты в общевойсковых соединениях. Эта техника активно применялась в ирано-иракском конфликте, в войне 1991 года, а также в ходе отражения американской агрессии 2003 года.



Большая часть этой техники была потеряна, однако, в последние годы началось восстановление находившихся на площадках хранения МТ-ЛБ бывшей иракской армии. Также сообщалось о приобретении таких машин за границей, в частности в Болгарии.

В ходе ремонта часть бронированных тягачей модернизировали. На них устанавливали различное вооружение, вроде 23-мм зенитных пушек ЗУ-23-2 или крупнокалиберных пулеметов ДШК.

На фоне этих очень часто грубых бронеподелок особняком стоит МТ-ЛБ с башней от боевой машины пехоты БМП-1. Это вариант демонстрировался на проходящих в Ираке оружейных выставках.

Благодаря 73-мм гладкоствольной пушке 2А28 "Гром", удалось значительно повысить огневую мощь. Например, осколочно-фугасный выстрел может поражать цели на дистанции в 4400 метров, а кумулятивная граната позволяет бороться с бронетехникой на дальности до 1300 м.

Современный танк из этого орудия, конечно, не подобьешь, а вот подвижную бомбу или гантрак - вполне.


Алексей Моисеев
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Ирак
Иран
США
Продукция
2A28
БМП-1
МТ-ЛБ

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