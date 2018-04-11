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Под Брестом началась активная фаза учений десантников РБ и России

12.04.2018 Российская газета 216 0
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Военные учения
Военные учения.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

На полигоне под Брестом началась активная фаза совместных учений российский и белорусских подразделений ВДВ. В маневрах задействованы 600 военнослужащих и около ста единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, парашютистам двух стран предстоит отработать совместные действия по уничтожению диверсионных групп противника.

Кроме того, псковские десантники познакомят коллег с новейшей техникой и снаряжением. В том числе комплектами экипировки "Ратник" и парашютными системами Д10, на которых и будут совершать десантирование.

Командир гвардейского десантно-штурмового батальона майор Владимир Буснюк, в чье оперативное подчинение на время маневров были переданы псковские военнослужащие, отметил высокую совместимость и слаженность действий белорусских и российских десантников.


Николай Грищенко
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Ми-8
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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