Под Брестом началась активная фаза учений десантников РБ и России
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Военные учения.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
На полигоне под Брестом началась активная фаза совместных учений российский и белорусских подразделений ВДВ. В маневрах задействованы 600 военнослужащих и около ста единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8.
Как сообщает пресс-служба Минобороны России, парашютистам двух стран предстоит отработать совместные действия по уничтожению диверсионных групп противника.
Кроме того, псковские десантники познакомят коллег с новейшей техникой и снаряжением. В том числе комплектами экипировки "Ратник" и парашютными системами Д10, на которых и будут совершать десантирование.
Командир гвардейского десантно-штурмового батальона майор Владимир Буснюк, в чье оперативное подчинение на время маневров были переданы псковские военнослужащие, отметил высокую совместимость и слаженность действий белорусских и российских десантников.
Николай Грищенко
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11.04.2018
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