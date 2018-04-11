Минобороны подтвердило намерение закупить более 100 Ил-112В
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Фюзеляж самолета Ил-112В в сборочном цехе. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Министерство обороны Российской Федерации планирует приобрести более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В. Об этом заявил заместитель министра Юрий Борисов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Сообщил об этом Юрий Борисов во время посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Замминистра добавил, что до 2025 года Минобороны предполагает купить 22 самолета. Но потребность в новинке велика, потому что заканчивает срок службы нынешних машин.
Кроме того, военные хотят получить и три легких транспортных самолета Ан-148, строительство которых затормозилось из-за ухудшения отношений с Украиной. Они находятся в финальной стадии. Замминистра отметил, что три недополученных самолета никак не сказываются на процессе укомплектования новыми машинами военно-транспортной авиации. Дальнейшее же сотрудничество с Украиной будет зависеть от политической ситуации.
Максимальная нагрузка для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В - до 5 тонн. Он предназначен для транспортировки личного состава, военной техники и вооружения, грузов. Создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.
Светлана Цыганкова
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11.04.2018
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