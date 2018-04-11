В Ростове-на-Дону в юбилей военного округа пройдут сухопутный, воздушный и водный парады



Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".

Источник: Судостроительный завод "Вымпел" Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".Источник: Судостроительный завод "Вымпел"

В городе 5 мая авиационную технику в динамике продемонстрируют летчики 4-й армии ВВС и ПВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия с парадами представителей и техники родов войск, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут в начале мая в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Утром 5 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоится праздничный парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона в честь юбилея военного округа", - сказал Астафьев.

В этот же день в небе над городской набережной свою авиационную технику в динамике продемонстрируют летчики 4-й армии ВВС и ПВО.

В это же время впервые с Донской набережной ростовчане смогут наблюдать парад боевых кораблей. В донские воды у Ростова-на-Дону для демонстрации сил флота зайдут большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер "Граченок", десантный катер "Акула" и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии.

Астафьев напомнил, что Южный военный округ является преемником Северо-Кавказского военного округа (СКВО), который учредил декрет Совета Народных комиссаров 4 мая 1918 года. Первоначально в СКВО вошли войска, размещенные Ставропольской и Черноморской губерниях, Дагестанской области, областей казачьих войск: Донского, Кубанского, Терского.