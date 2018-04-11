Роскачество переходит на систему рейтингов при публикации результатов исследований

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Источник: mpt.volganet.ru Минпромторг.Источник: mpt.volganet.ru

Роскачество переходит на систему рейтингов при обнародовании результатов исследований потребительских товаров. Теперь эксперты будут ориентироваться не только на требования законодательства, а, прежде всего, на потребительские характеристики товаров. Данное решение станет первым шагом в реализации мероприятий Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной Правительством Российской Федерации.

В соответствии с принятой Стратегией важнейшей мерой по формированию нетерпимого отношения к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте, станет информационная кампания, реализуемая Роскачеством. Для повышения потребительской осведомленности и грамотности Роскачество будет еще в большей мере фокусироваться на вопросах качества товаров, детально описывать потребительские свойства исследованных продуктов и товаров. Результаты испытаний будут представляться гражданам страны в виде рейтинга, где баллы будут добавляться или сниматься в зависимости от широкого списка качественных характеристик конкретного товара. Отметим, что таких же правил придерживаются за рубежом: аналогичные Роскачеству организации формируют национальные рейтинги товаров в первую очередь исходя из их качества и потребительских свойств.

Прежние принципы публикаций исследований опирались в первую очередь на соответствие товаров Техническим регламентам Таможенного союза и заявленным ГОСТам. И именно на основе соответствия их требованиям товарам присваивался статус: товар повышенного качества (превышающий действующие ГОСТы); качественный товар (соответствующий обязательным требованиям ТР ТС); товар с нарушениями (не соответствующий ТР ТС или заявленным ГОСТам). Однако подобная система не всегда отражала важные потребительские характеристики, не учтенные действующим законодательством.

Как сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, вопросы подобного характера решаются, в том числе, благодаря работе Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. «В 2017 году Комиссия рассмотрела более десяти предложений по изменению законодательства, реализация которых позволит повысить общий уровень качества товаров и гармонизировать российские стандарты с международными.

Например, по итогам исследований Роскачество внесло предложения о создании единых нормативов содержания антибиотиков в пищевой продукции. Переход Роскачества на систему рейтинга товаров, с одной стороны, будет учитывать важные характеристики товаров, не учтенные законодательством, а с другой – оценивать реальные возможности производства. Товары с высоким рейтингом, соответствующие опережающим стандартам Роскачества, будут, как и прежде, получать государственный Знак качества».

Так, например, сыр «Российский» с заниженной жирностью, но созданный по техническим условиям (ТУ), юридически не мог быть признан товаром с нарушением в отличие от аналогичного сыра, созданного по ГОСТу. То есть технические условия производителя, ставшие одним из инструментов снижения себестоимости, были легальным способом попадания в «качественные и безопасные» товары. Теперь же, по новым правилам рейтингования, товары будут сравниваться исключительно по своим качественным характеристикам и такой сыр по ТУ не сможет получить высокий балл в рейтинге.

Кроме того, ранее в системе, основанной в первую очередь на выполнении обязательных требований законодательства, товар мог оказаться в списке «товаров с нарушениями» равно как и товар, обладающий целым «букетом» недостатков и нарушений, из-за незначительных отклонений от требований ГОСТа. Так, например, по результатам исследования шпрот в масле 5 из 13 нарушителей имели только один недостаток – большой разброс в размерах рыбы. Юридически они считались нарушителями по маркировке – как несоответствующие заявленному ГОСТу. Другие же товары имели отклонения по массе, претензии к качеству масла или повышенное содержание соли. И те, и другие были нарушителями, но первый случай наименее критичен для потребителя. А при новом подходе, внедряемом Роскачеством, товар с наибольшим количеством недостатков окажется внизу рейтинга, а продукт с небольшим отклонением (как по размеру рыбы) – в середине.

То есть результаты исследования будут представляться общественности более точно, от деления всех товаров на 4 большие группы Роскачество перейдет к детальной оценке каждого продукта через значение рейтинга. По сути, потребители будут видеть грубых нарушителей законодательства и все остальные товары, которые имеют различия в уровне качества и различный рейтинг. Такой подход и справедливее для производителей, и проще для понимания потребителями.

Подобное решение приветствуют и сами производители. В их числе – участники рыбного рынка, говорит Сергей Гудков, исполнительный директор «Рыбного союза». В качестве примера не всегда выполнимых требований он отмечает излишнее количество ледяной глазури на рыбном филе. Установленная сегодня норма – это 5 %. С точки зрения закона, филе с глазурью 5,1 % – это продукт, который не должен обращаться на рынке.

«Но лишние 0,1 % — это всего лишь несколько грамм чистой воды, нанесение которой на поточной линии отследить производителю очень тяжело. Я как специалист и как потребитель понимаю, что мои права здесь никак не ущемлены, и если это единственное нарушение, то я без всякого смущения приобрету эту продукцию. Бывают нарушители, которые подменяют треску минтаем, или производство не выдерживает критики с точки зрения обеспечения санитарных показателей – и таким предпринимателям на рынке делать нечего. И если оставаться в логике действующей сейчас интерпретации и первый, и второй производители являются нарушителями установленных требований, но примененная система рейтингования покажет, что первый производитель окажется в «зеленой» зоне, а ко второму в футбольной терминологии нужно применять «красную карточку» и «удалять с поля», – говорит Сергей Гудков.

В Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) добавляют, что для создания объективного рейтинга и корректной трактовки лабораторных испытаний необходимо привлекать представителей отрасли, бизнеса и профильных исследовательских институтов. Об этом заявил исполнительный директор союза Артем Белов.

Необходимость привлечения к исследованиям специалистов отрасли отметили и в Национальной Мясной Ассоциации. По словам замруководителя исполкома ассоциации Максима Синельникова, качество – это степень соответствия характеристик продукта требованиям, которые устанавливает изготовитель в стандарте организации. У Роскачества же, по его словам, весьма сложная задача – дать оценку качеству продукта, не имея набора требований изготовителя.

«В действующем законодательстве о техническом регулировании мяса и мясной продукции существуют отдельные избыточные или невыполнимые требования. Вопрос качества сегодня не входит в сферу государственного регулирования, и это правильно. В ином случае пищевая отрасль не смогла бы развиваться, выводить на рынок новые продукты и продолжала бы производить только тот ассортимент, на который существуют ГОСТы. В условиях жесткой конкуренции качество на рынке мясной продукции становится конкурентным преимуществом. Выигрывает тот, кто делает ставку на безусловном качестве своей продукции, на уникальности упаковки, на удовлетворении потребителя. Такие стремления должны учитываться в рейтинге Роскачества», – отметил Максим Синельников.

Составляться рейтинг будет по пятибалльной шкале, надстроенной над результатами. Его авторами станут члены проектного технического комитета Роскачества при Росстандарте, который будет собираться после завершения всех тестов. Входить в такой комитет будут отраслевые эксперты, представители лучших исследовательских институтов, участники рынка. Он будет присваивать каждому показателю программы испытаний баллы по шкале от 0 до 5,5.

Если какой-то из товаров получит 0 баллов, не дотянув по одному из важных показателей даже до минимально допустимых значений, он вылетит из рейтинга и попадет в категорию не рекомендованных товаров. В этой зоне будут в том числе продукты с повышенным содержанием антибиотиков, патогенными микроорганизмами, незаявленными растительными жирами вместо молочных. Таким образом, участие признанных экспертов в выстраивании формулы рейтинга для каждой категории исключает необъективное и несправедливое распределение товаров.

Государственный же Знак качества получит, как и прежде, только тот, кто соответствует опережающим стандартам Роскачества, и чье производство алокализовано на территории России. Параметры товара, который окажется в рейтинге в категории «товар со Знаком качества», должны находиться на верхней границе показателей ГОСТа или превышать их.

Первым исследованием, сформированным в виде рейтинга, станет всероссийское исследование качества сметаны.