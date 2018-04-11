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Почти 4 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточной Гуты

12.04.2018 ТАСС 121 0
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Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия
Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия.
Источник: © AFP 2018 / Abdulmonam Eassa

В Минобороны РФ отметили, что обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия в нем не ведутся уже четвертые сутки

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Почти 4 тысячи боевиков и членов их семей выведены за последние сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска Эль-Вафидин, расположенный в предместье Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Мухайям Эль-Вафидин" было выведено 3916 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 96 автобусах на север провинции Алеппо", - говорится в сообщении. Их безопасность обеспечивали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Также колонны сопровождали представители Сирийского арабского Красного Полумесяца.

По данным ведомства, с 1 апреля 2018 года из города Дума вывезено 11983 боевиков и членов их семей. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 165123 человек.

В Минобороны также отметили, что обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия в нем не ведутся уже четвертые сутки. Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, чьи слова приводит российское военное ведомство, при выводе группировки "Джейш аль-Ислам" из Думы российскому Центру по примирению было сдано более 400 единиц среднего вооружения, в том числе крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.
11.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
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Минoбороны РФ

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