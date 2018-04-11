Войска Южного военного округа применили на учениях сирийский вал



34-я отдельная горная мотострелковая бригада ЮВО на военных учениях. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов 34-я отдельная горная мотострелковая бригада ЮВО на военных учениях. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Военнослужащие возвели земляные насыпи, позволяющие технике вести огонь из укрытия, а также отработали методы борьбы с подземными коммуникациями

ТАСС, 11 апреля. Более 2 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в учениях, применив опыт сирийской войны.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе округа.

"Участники маневров применили тактику сирийского вала (возведение земляных насыпей, позволяющих технике вести огонь из укрытия - прим. ТАСС), методы борьбы с подземными коммуникациями - тоннелями, проявили нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-огневых контуров", - рассказали в округе.

В учениях задействованы более 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц вооружения и военной техники из соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Северной и Южной Осетии.

"Особое внимание в ходе учений было уделено отработке тактических действий в горно-лесистой местности, организации и поддержанию взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений", - отметили в пресс- службе округа.

В ходе тактических учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Акация", минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами.