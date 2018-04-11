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"Вертолеты России" передали заказчику два корабельных Ка-226Т

12.04.2018 АО «Вертолеты России» 434 0
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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передало заказчику еще два вертолета Ка-226Т корабельного базирования, досрочно завершив исполнение контракта. Машины успешно прошли весь комплекс приемо-сдаточных испытаний и в ближайшее время пополнят парк государственной авиации специального назначения.


Данная поставка стала уже третьей – в конце марта прошлого года на КумАПП состоялась торжественная церемония передачи госзаказчику первых двух Ка-226Т корабельного базирования, а в декабре 2017 года были переданы еще два вертолета.


"Контрактные обязательства предприятия выполнены досрочно, а четыре машины, переданные ранее, уже успешно несут службу в составе авиации спецназначения. Ка-226Т отлично зарекомендовал себя в непростых морских условиях. Уверен, что этот опыт будет способствовать повышению спроса на машину в России и за рубежом", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


В отличие от "сухопутной" версии легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта. Кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Корабельный вертолет Ка-226Т может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночь в простых и сложных метеорологических условиях.


Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
КумАПП
Проекты
Гособоронзаказ

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