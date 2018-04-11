Шесть комплексов "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Поволжье



Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.

Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения

ТАСС, 11 апреля. Шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"ЗРПК "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Саратовской области, дивизионный комплект поступил по гособоронзаказу-2018. Зенитчики из Поволжья успешно завершили курс переподготовки на новую технику, а также в марте выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области, где впервые отработали поражение целей в единой системе с комплексами С-400 "Триумф", - сказали там.

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.