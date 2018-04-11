Ракетные комплексы "Искандер" впервые примут участие в Параде Победы в Чите
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"Искандер-М".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Всего во время торжественного мероприятия по главной площади города проедут 44 единицы военной техники
ЧИТА, 11 апреля. /ТАСС/. Более 40 единиц военной техники примут участие в Параде Победы, который пройдет в Чите 9 мая. Впервые на центральной площади города будут представлены ракетные комплексы "Искандер", сообщила в среду пресс-служба губернатора.
"В параде будут участвовать подразделения Министерства обороны РФ, Росгвардии, МЧС, УФСИН, МВД и "Юнармии" - всего 23 роты. Кроме того, будут представлены 44 единицы военной техники. Впервые по площади Ленина пройдут подразделения ракетного комплекса "Искандер", - сказали в пресс-службе.
По словам командующего 29-й общевойсковой армией генерал-майора Евгения Поплавского, в День Победы в Чите будет произведен артиллерийский салют, перед началом которого духовой оркестр Читинского гарнизона в течение часа будет исполнять песни военных лет.
Парад Победы в Чите традиционно входит в число самых крупных парадов в России. Это связано с тем, что она долгие годы являлась центром Забайкальского, а затем Сибирского военных округов. Парад проходит на главной площади города, ежегодно в нем участвуют около двух тысяч человек.
В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 175 тыс. забайкальцев, 13 тыс. женщин мобилизованы на промышленные и транспортные предприятия региона. В Забайкалье выпускали ручные гранаты, огнеметы, плавбазы, торпедные баржи, в регионе размещались 35 госпиталей. 15 сентября 1941 года был образован Забайкальский фронт, штаб которого располагался в Чите. Войска фронта участвовали в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года.
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11.04.2018
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