Минобороны РФ намерено закупить по новой ГПВ более 100 Ил-112В



Модель военно-транспорного самолета Ил-112В первоначального облика.

Источник: zhukvesti.info Модель военно-транспорного самолета Ил-112В первоначального облика.Источник: zhukvesti.info

Предполагается, что Воронежское акционерное самолетостроительное общество станет основным предприятием для изготовления большой партии самолетов

ВОРОНЕЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Минобороны России намерено закупить в рамках новой госпрограммы вооружения (ГПВ) более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В, сообщил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

"В рамках госпрограммы вооружения было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолеты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать", - сказал Борисов.

По его словам, предполагается, что ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии Ил-112В, которые предприятие готовит к первому полету.

"Это младшая модель военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом", - добавил Борисов.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.