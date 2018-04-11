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Российские и белорусские десантники начали учения на полигоне Брестский

12.04.2018 РИА Новости 221 0
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Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские и белорусские десантники приступили к совместным учениям в Белоруссии на полигоне Брестский, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На полигоне Брестский (Республика Беларусь) началась активная фаза совместных тактических учений десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и сил специальных операций Республики Беларусь. В ходе основного этапа ротная тактическая группировка десантников двух стран десантировались в заданном районе на площадке приземления "Сахара" на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8 ВВС вооруженных сил Республики Беларусь. Одновременно с десантированием первой группировки вторая совершила 15-километровый марш в назначенный район смешанной колонной, в состав которой вошло более 70 единиц автомобильной и бронированной техники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, впервые на территории Белоруссии в учениях участвует инженерно-саперное подразделение из Псковского соединения ВДВ. Российские саперы совместно с белорусскими коллегами отвечали за проведение инженерной разведки (разминирования) по маршруту движения военной колонны. Принимающая сторона полностью обеспечила россиян необходимым инженерным снаряжением и оборудованием, в том числе миноискателями австралийского производства, которые состоят на вооружении белорусских саперов. После выхода в назначенный район десантники обнаружили место расположения условного противника, деблокировали его и взяли под контроль район конфликта. В учениях было задействовано более 600 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь.

Сообщается, что от белорусской стороны в учениях принимают участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от российской - усиленная десантно-штурмовая рота легендарного 104-го десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек.

"Напомним, что для российских десантников - это первое международное учение в 2018 году, которое они проводят за пределами Российской Федерации. Основная фаза учений проводится в период с 10 по 12 апреля. Данное учение проводится в соответствии с планом международной деятельности МО РФ на 2018 год", - добавили в пресс-службе.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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