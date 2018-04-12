России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР



Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В России к 2024 году необходимо перейти к формированию вооруженных сил исключительно на контрактной основе, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР).

"Постепенно в российской армии будет увеличиваться число контрактников, что заметно повысит ее профессионализм и боеготовность - каждый солдат и офицер будут мотивированы прежде всего достойным вознаграждением за их труд", - говорится в материалах ЦСР о стратегии развития России на период 2018-2024 годов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В качестве одного из показателей в стратегии указан пункт, согласно которому "вооруженные силы будут на 100% формироваться на контрактной основе". Также подготовленная ЦСР стратегия предполагает, что в ближайшие шесть лет для военных и их семей будет создан полноценный жилищный фонд.

"Расходы на оборону и вооружение будут гибко планироваться и корректироваться каждый год, что позволит и тратить меньше, и защищаться эффективнее. Появится четкий список нужных военных технологии, а продукция предприятии оборонного производства будет диверсифицирована", - отмечено в материалах ЦСР.