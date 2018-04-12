России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
|
|
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В России к 2024 году необходимо перейти к формированию вооруженных сил исключительно на контрактной основе, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"Постепенно в российской армии будет увеличиваться число контрактников, что заметно повысит ее профессионализм и боеготовность - каждый солдат и офицер будут мотивированы прежде всего достойным вознаграждением за их труд", - говорится в материалах ЦСР о стратегии развития России на период 2018-2024 годов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В качестве одного из показателей в стратегии указан пункт, согласно которому "вооруженные силы будут на 100% формироваться на контрактной основе". Также подготовленная ЦСР стратегия предполагает, что в ближайшие шесть лет для военных и их семей будет создан полноценный жилищный фонд.
"Расходы на оборону и вооружение будут гибко планироваться и корректироваться каждый год, что позволит и тратить меньше, и защищаться эффективнее. Появится четкий список нужных военных технологии, а продукция предприятии оборонного производства будет диверсифицирована", - отмечено в материалах ЦСР.
|
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
|
beka1
1473
|
№1
12.04.2018 01:19
Да вообще гнать этот кудринской ЦСР ср...ной метлой! В любом случае хуже не будет.
|
+5Сообщить модератору
|
siamsky
983
|
№2
12.04.2018 01:40
голубая мечта либерастов:
воспитать из школьников квалифицированных потребителей, армию превратить в наёмников, а под конец разравнять место, где была Россия, и построить что-то новое...
всё это цитаты, между прочим...
|
+7Сообщить модератору
|
Воин3D
1609
|
№3
12.04.2018 06:46
Цитата, beka1 сообщ. №1
Да вообще гнать этот кудринской ЦСР ср...ной метлой! В любом случае хуже не будет.Зачем же гнать? Магадан простаивает...
|
+2Сообщить модератору
|
просто экспл
4192
|
№4
12.04.2018 07:48
никакой полностью контрактной армии , призыв должен быть обязательным .
контрактная армия сливается махом в случае больших потерь . большие войны контрактниками не выигрываются , тут только призывная .
с призывной америка могла бы себе и новый Вьетнам позволить . с контрактниками и Ирак уже опасно , наемники разбегаться начали .
ибо наемник понимает что мертвому деньги не нужны , и когда война становится опасностью , а не заработком , наемники линяют .
|
+5Сообщить модератору
|
forumow
4648
|
№5
12.04.2018 08:25
Цитата, просто экспл сообщ. №4
когда война становится опасностью , а не заработком , наемники линяютНе совсем так. Контрактники не наёмники, в прямом смысле. Например офицерский корпус он ведь в любом случае професиональный, даже в случае призывной армии. Не линяют же... Желающие слинять конечно всегда есть, но в военное время кто им даст..? Это просто небезопасно, "из огня да в полымя..."
Но согласен - в случае большой войны контрактной армией не обойдёшься.
|
+1Сообщить модератору
|
Воин3D
1609
|
№6
12.04.2018 08:52
Цитата, forumow сообщ. №5
Не совсем так. Контрактники не наёмники, в прямом смысле. Например офицерский корпус он ведь в любом случае професиональный, даже в случае призывной армии. Не линяют же... Желающие слинять конечно всегда есть, но в военное время кто им даст..? Это просто небезопасно, "из огня да в полымя..."+1
|
+1Сообщить модератору
|
Корректор
3276
|
№8
12.04.2018 10:40
Очередная подмена понятий. Есть контрактная армия - наемники, а есть профессиональная - ядро армии государства.
Так что Центр стратегических разработок (ЦСР) немного запамятовал, что решаемая им "стратегия" прекрасно разрешилась еще в средние века. Там тоже торговые республики все больше за "контрактную" армию выступали.
Власть "купцов" неизменно приходит к таким "гениальным идеям", как и "своеобразной" внешней политике. Но заканчивается всегда острой потребностью в профессиональной армии для обороны и жизненной необходимостью гражданской обороны.
Империи создаются торговыми путями купцов, но совсем не их политикой. А у нас именно империализм. Так что стоит урезать торговые фантазии.
|
0Сообщить модератору
|
Сергей-82
12654
|
№9
12.04.2018 11:07
Вот какой считать армию Древнего Рима со времен Мария?
Цитата, q
Знаменитая реформа Мария имела военно-тактическое и социальное значение. Во-первых, прежнее деление легиона на манипулы (небольшие отряды) было дополнено делением легиона на когорты, более крупные воинские подразделения, способные выполнять самостоятельные задачи. Второе новшество заключалась в том, что отныне римские легионы формировались по совершенно иному принципу. Раньше римская армия представляла собой ополчение всех граждан, обладавших определенным имущественным цензом. Марий же стал принимать в свои легионы добровольцев, в том числе и малоимущих, и снабжать их оружием за счет государства. Главным критерием стал не имущественный ценз, а физические способности добровольца. Теперь легионеры должны были служить 16 лет. За службу римские солдаты стали получать регулярное жалование.Да времена меняются,но почему не поменять и условия,скажем умеренная оплата 25-30 тыс.в месяц,служебное жилье(скажем однокомнатная квартира на 30 кв.не до жирного,но поидет)после выслуге лет скажем 12-18 лет(в зависимости от части,воиск и т.д.),предоставляется жилье(в зависимости от региона если скажем Москва то однушка,если провинция то 2-3 комнатная ) и гарантия работы ,скажем устроиство в МВД,МЧС или гражданскими служащими в МО,на предприятия ВПК и т.д. и думаю вполне можно содержать добровольную армию и резерв будет грамотный т.к мы их пристроили на работу в военизированные организаций.
|
0Сообщить модератору