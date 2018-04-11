Минобороны планирует закупить более 100 самолетов Ил-112В
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Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"
ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО).
"В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолёты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать", - сказал Борисов.
По его словам, предполагается, что ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии самолётов Ил-112В, которые предприятие готовит к первому полёту.
"Это младшая модель военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом", - добавил Борисов.
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11.04.2018
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