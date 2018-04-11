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Высылка дипломатов мешает обмениваться данными, заявили в СВР

12.04.2018 РИА Новости 315 0
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Штаб-квартира СВР России. архивное фото
Штаб-квартира СВР России. архивное фото.
Источник: © Фото : Служба внешней разведки РФ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов препятствует информационному обмену по проблемам безопасности, устанавливает преграды деятельности спецслужб, сообщил журналистам официальный представитель службы Сергей Иванов.

"Таким образом, подчеркнул директор СВР России (Сергей Нарышкин) в беседе с только что прибывшими из-за рубежа коллегами, подобные акции руководства ряда стран препятствуют информационному обмену по проблемам обеспечения безопасности российских загранучреждений и российских граждан, а также устанавливают дополнительные преграды на антитеррористическом направлении совместной деятельности специальных служб", - сказал Иванов.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Иванов Сергей
Нарышкин Сергей

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