Высылка дипломатов мешает обмениваться данными, заявили в СВР
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Штаб-квартира СВР России. архивное фото.
Источник: © Фото : Служба внешней разведки РФ
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов препятствует информационному обмену по проблемам безопасности, устанавливает преграды деятельности спецслужб, сообщил журналистам официальный представитель службы Сергей Иванов.
"Таким образом, подчеркнул директор СВР России (Сергей Нарышкин) в беседе с только что прибывшими из-за рубежа коллегами, подобные акции руководства ряда стран препятствуют информационному обмену по проблемам обеспечения безопасности российских загранучреждений и российских граждан, а также устанавливают дополнительные преграды на антитеррористическом направлении совместной деятельности специальных служб", - сказал Иванов.
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11.04.2018
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