Медведев рассказал о защите России от террористов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия защитила свой дом от террористов, остановив превращение Ближнего Востока в глобальный террористический лагерь, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы защищали и защитили свой дом от террористов, остановив превращение Ближнего Востока в глобальный террористический лагерь", - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в среду с отчетом правительства в Госдуме.
Он подчеркнул, что Россия научилась превращать вызовы в стимулы развития.
"Это шесть лет были также годами открытия самих себя. Открытия новых возможностей. Мы осознали, что должны быть более самодостаточными. И на промышленной продукции все чаще написано: "Сделано в России". И что самое главное, ведь сделано хорошо!", - сказал премьер.
Медведев добавил, что Россия также вернула себе статус аграрной державы.
"Наш хлеб покупают по всему миру, так же, как и российский софт, который в России создает основу для цифровой экономики", - сказал Медведев.
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11.04.2018
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