Совбез усилил контроль границы, чтобы не допустить террористов



Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

ЧЕРКЕССК, 11 апр - РИА Новости. Совет безопасности РФ усилил контроль на границе там, где в страну могут проникнуть члены международных террористических организаций, заявил в среду секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании в Черкесске.

Он напомнил, что 6 апреля на заседании Совета безопасности был рассмотрен вопрос об основах государственной политики РФ и мерах по их реализации. Заседание провел президент России Владимир Путин.

"Принят комплекс мер по усилению охраны государственной границы на возможных направлениях проникновения членов международных экстремистских и террористических организаций… Особое внимание (надо обратить) усилению контроля на границе за миграционным потоком", - сообщил секретарь СБ, не уточняя деталей.