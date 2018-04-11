Совбез усилил контроль границы, чтобы не допустить террористов
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Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
ЧЕРКЕССК, 11 апр - РИА Новости. Совет безопасности РФ усилил контроль на границе там, где в страну могут проникнуть члены международных террористических организаций, заявил в среду секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании в Черкесске.
Он напомнил, что 6 апреля на заседании Совета безопасности был рассмотрен вопрос об основах государственной политики РФ и мерах по их реализации. Заседание провел президент России Владимир Путин.
"Принят комплекс мер по усилению охраны государственной границы на возможных направлениях проникновения членов международных экстремистских и террористических организаций… Особое внимание (надо обратить) усилению контроля на границе за миграционным потоком", - сообщил секретарь СБ, не уточняя деталей.
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11.04.2018
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