Спецслужбы помешали ста жителям Кавказа уехать воевать за боевиков



Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЧЕРКЕССК, 11 апр - РИА Новости. Силовики в прошлом году не дали более чем ста жителям Северного Кавказа уехать воевать за рубеж за террористов, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Слаженные действия специальных служб и правоохранительных органов позволили пресечь выезд из России лиц, имевших намерения вступить в ряды международных террористических организаций за рубежом. В их числе оказалось более 100 жителей Северо-Кавказского округа. По ним ведется целенаправленная работа", - сказал Патрушев на совещании в Черкесске.