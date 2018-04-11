Спецслужбы помешали ста жителям Кавказа уехать воевать за боевиков
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Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
ЧЕРКЕССК, 11 апр - РИА Новости. Силовики в прошлом году не дали более чем ста жителям Северного Кавказа уехать воевать за рубеж за террористов, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Слаженные действия специальных служб и правоохранительных органов позволили пресечь выезд из России лиц, имевших намерения вступить в ряды международных террористических организаций за рубежом. В их числе оказалось более 100 жителей Северо-Кавказского округа. По ним ведется целенаправленная работа", - сказал Патрушев на совещании в Черкесске.
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11.04.2018
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