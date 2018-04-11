Медведев рассказал о работе правительства над привлечением молодежи в ОПК
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Дмитрий Медведев перед выступлением в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство РФ намерено продолжать политику стимулов и поддержки молодых людей, готовых трудиться в российском оборонно-промышленном комплексе, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в среду.
По мнению премьера, в России проживает много готовой трудиться в ОПК молодежи.
"Система (поддержки) была создана: сначала были определены стипендии для тех, кто работает в ОПК - это довольно значительные деньги, они делятся на категории, и большое количество молодежи стало эти стипендии получать… Помимо грантов и стипендий нужно и дальше проводить обучение по основным специальностям, это, прежде всего, инженерные специальности. В настоящий момент около 22 тысяч человек учатся по этим направлениям. Такая поддержка будет обязательно продолжена", - сказал Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
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11.04.2018
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