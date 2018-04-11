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Россия и Индия согласовали облик вертолета Ка-226Т

12.04.2018 АО «Вертолеты России» 600 0
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Вертолет Ка-226Т
Легкий вертолет Ка-226Т (первый серийный образец постройки 2013 года, бортовой номер "241", заводской номер 523226521002) в ангаре нового опытного производства АО "Камов" в Томилино.
Источник: Александр Младенов / AERO

Индийская сторона утвердила разработанный холдингом "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) технический облик легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, который планируется собирать на совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited в Индии.


Проект по поставке 200 вертолетов Ка-226Т и организации серийного производства данной модели в Индии реализуется в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 2016 году.


В мае 2017 года в Индии зарегистрировано совместное предприятие, на базе которого будет осуществляться сборка вертолетов Ка-226Т с последующей локализацией производства. На данный момент получено одобрение Министерства обороны Индии на выплату уставного капитала СП. Кроме того, индийским военным ведомством определена производственная площадка – совместное предприятие будет располагаться в районе города Тумкур, недалеко от Бангалора.


"Утверждение облика машины, которую мы будем поставлять и собирать в Индии, говорит о том, что технические аспекты проекта согласованы. Индийская сторона заявила о готовности выдать RFP на поставку 200 машин до конца апреля, после чего мы сможем приступить к подготовке контрактных документов", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России

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