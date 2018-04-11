Россия и Индия согласовали облик вертолета Ка-226Т



Легкий вертолет Ка-226Т (первый серийный образец постройки 2013 года, бортовой номер "241", заводской номер 523226521002) в ангаре нового опытного производства АО "Камов" в Томилино.

Источник: Александр Младенов / AERO Легкий вертолет Ка-226Т (первый серийный образец постройки 2013 года, бортовой номер "241", заводской номер 523226521002) в ангаре нового опытного производства АО "Камов" в Томилино.Источник: Александр Младенов / AERO

Индийская сторона утвердила разработанный холдингом "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) технический облик легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, который планируется собирать на совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited в Индии.

Проект по поставке 200 вертолетов Ка-226Т и организации серийного производства данной модели в Индии реализуется в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 2016 году.

В мае 2017 года в Индии зарегистрировано совместное предприятие, на базе которого будет осуществляться сборка вертолетов Ка-226Т с последующей локализацией производства. На данный момент получено одобрение Министерства обороны Индии на выплату уставного капитала СП. Кроме того, индийским военным ведомством определена производственная площадка – совместное предприятие будет располагаться в районе города Тумкур, недалеко от Бангалора.

"Утверждение облика машины, которую мы будем поставлять и собирать в Индии, говорит о том, что технические аспекты проекта согласованы. Индийская сторона заявила о готовности выдать RFP на поставку 200 машин до конца апреля, после чего мы сможем приступить к подготовке контрактных документов", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.