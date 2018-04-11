Техмаш представил в Индии «Манго»
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125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 «Манго»: 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – БПС 3БМ42; 4 – устройство для ведения снаряда в канале ствола.
Источник: Михаил Растопшин / НВО
Боеприпасы, представленные Концерном Техмаш Госкорпорации Ростех в рамках выставки «ДЕФЕКСПО Индия– 2018», привлекли особое внимание участников выставки. В частности, речь идет о 125-мм танковом выстреле 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом, получившем название «Манго». Такие же выстрелы производит теперь и Индия.
В марте 2014 года АО «Рособоронэкспорт» заключило контракт с Министерством обороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (входит в Концерн «Техмаш»). На основании лицензии индийские предприятия получают право осуществлять производство и сборку боеприпасов на территории Индии.
С начала прошлого года специалисты НИМИ начали монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в запуске собственного производства на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов «Манго» на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащённости производства, аттестация сотрудников.
«Первые партии выстрелов, собранные в Индии, прошли контрольные испытания с положительным результатом. В настоящее время индийский производитель уже испытывает и поставляет в армию выстрелы «Манго» под своей маркой», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
«Этот масштабный и технологически сложный проект является частью государственной программы «Make in India» и демонстрирует высокий уровень кооперации между двумя странами. Мы высоко оцениваем надежность и потенциал индийского рынка, рассчитываем на дальнейшее успешное партнерство и готовы оказывать содействие в производстве боеприпасов на индийских предприятиях», - подчеркнул управляющий директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Николай Семененко.
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11.04.2018
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