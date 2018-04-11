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Техмаш впервые представил за рубежом взрыватели для боеприпасов

12.04.2018 АО "НПК "ТехМаш" 457 0
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Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш).
Источник: http://tecmash.ru/

В рамках выставки «ДЕФЕКСПО Индия– 2018» Концерн Техмаш Госкорпорации Ростех представил взрыватели для морских и артиллерийских боеприпасов, разработанных на базе НПО «Поиск». Изделия впервые экспонируются на международной площадке.


Представленные образцы обладают высокой эффективностью, и нашли широкое применение в боеприпасах и боевых частях артиллерии, морского оружия, ракет различного класса:


В-429 – универсальный взрыватель предназначен для осколочно-фугасных снарядов полевой и морской артиллерии, танковых и противотанковых пушек, гаубичных выстрелов калибров от 76 до 203 мм. Имеет противонутационный механизм. Используется практически для всей номенклатуры артиллерийских выстрелов калибров от 76 до 203 мм, обеспечивая при этом достаточно высокую эффективность осколочного, осколочно-фугасного и фугасного действия. Наличие противонутационного действия позволяет вести стрельбу из длительно эксплуатировавшихся артиллерийских орудий при ограничении в снабжении войск при ведении боевых действий.


И-346 - предназначен для комплектования универсальной электрической телеуправляемой самонаводящейся торпеды ТЭ-2, непревзойденный по безопасности и надежности в условиях эксплуатации и аварийных ситуациях. Имеет механизм дальнего взведения, обеспечивающий взведение взрывателя при удалении торпеды на безопасное расстояние от носителя, а также контактный датчик цели, срабатывающий при различных углах встречи с целью, устойчивый к возмущающим воздействиям, возникающих при ходе торпеды и при соседних взрывах. В случае промаха по цели подрыв торпеды осуществляется при помощи механизма самоликвидации. Практика эксплуатации подтвердила высокие показатели надежности действия и безопасности в аварийных ситуациях.


ПИМ 099М5 - Предохранительно-исполнительный механизм является составной частью контактного взрывательного устройства и предназначен для выдачи детонационного импульса на подрыв боевой части авиационной высокоскоростной противокорабельной ракеты Х-31А. Обладает высокой безопасностью и надежностью, перспективен в использовании в боеприпасах, используемых в современных и перспективных самолетах-носителях.


УДВ-60 - взрыватель для морских реактивных систем залпового огня. Обеспечивает эффективный подрыв боевой части снаряда при контакте с надводной или подводной - на глубинах от 15 до 350 метров - целями. Глубина подрыва устанавливается дистанционно при помощи системы управления посредством специального контактного устройства установки времени действия, что обеспечивает высокую надежность в подготовке и выстреле. УДВ-60 является уникальным взрывателем, обеспечивающим поражение морских целей, находящихся в надводном и подводном положении. Многорежимность взрывателя, в частности, обеспечивает высокую вероятность поражения подводных целей на различных глубинах. Дистанционная установка действия обеспечивает высокую оперативность (малое время подготовки к выстрелу) стрельбы.


В настоящее время на базе «НПО «Поиск» активно проводятся исследования по созданию современных взрывателей, таких как взрыватели для артиллерийских боеприпасов, в том числе многофункциональные для танкового выстрела (3В48), взрыватели и ПИМы для ракет различного назначения (КВУ 138 А5 и др.), взрыватели и ПИМы для РСЗО и морского оружия и др.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Х-31
Компании
Ростех
Техмаш НПК

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