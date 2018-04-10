США отправили в Средиземное море авианосец



Авианосец "Гарри Трумэн".

Источник: U.S Navy/Wikimedia.org Авианосец "Гарри Трумэн".Источник: U.S Navy/Wikimedia.org

Американская эскадра во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" в среду выйдет из военно-морской базы Норфолк и направится в Средиземное море.

На борту авианосца находятся самолеты и вертолеты, корабль сопровождают крейсер "Нормандия" и три эсминца, вооруженные крылатыми ракетами. Позже к эскадре присоединятся еще два эсминца ВМС США. Общая численность экипажей эскадры около 6500 человек.

- Поход в Средиземное море является плановым. Ударная авианосная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флотов США, обеспечивая безопасность на море. Также будут проведены операции по сотрудничеству в области безопасности с союзниками и партнерами, - пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона. В зоне ответственности 5-го флота США входит Ближний Восток, 6-й базируется в Средиземном море.

Сообщение о походе авианосной группы появились на фоне заявлений о возможности "военного ответа" на действия сирийских властей. Напомним, Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия. Российские военные опровергли сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийской авиацией на террористов в городе Дума.

Ранее во вторник стало известно о движущихся к берегам Сирии американских эсминцах "Дональд Кук" и "Портер". Они также вооружены крылатыми ракетами, в апреле 2017 года "Портер" нанес удар по сирийской авиабазе Шайрат.

- Развертывание авианосной группировки является частью обычной ротации, - заверили в американском военном ведомстве.

Антон Валагин