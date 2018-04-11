Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США

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Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии

В восточном Средиземноморье в целях нанесения ракетного удара по Сирии в ближайшее время могут быть развернуты два американских - USS Donald Cook и USS Porter. Если Вашингтон нанесет удар по Сирии, России так или иначе придется ответить - остается только решить, силой или нет. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок проанализировал, каким может быть силовой вариант ответа Москвы на возможные действия Вашингтона.

Вполне возможно, президент США Дональд Трамп уже принял решение, как ответить на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Думе, и американские корабли занимают позиции для пуска управляемых ракет "Томагавк".

Эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) Donald Cook (DDG-75), порт приписки - ВМБ "Рота", Испания, находится в боевом составе ВМС США с 1998 года. Корабль принимал участие в операции "Свобода Ираку" весной 2003 года. С 2014 года эсминец включен в Шестой (средиземноморский) флот ВМС США.

Эсминец УРО Porter (DDG-78) в строю с 1999 года, находится в боевом составе 2-й эскадры Атлантического флота ВМС США, ВМБ постоянного базирования - "Норфолк", штат Вирджиния. Этот корабль уже принимал участие в ударе по Сирии 7 апреля 2017 года (после якобы применения химоружия войсками Башара Асада в Хан-Шейхуне).

Главным оружием обоих американских эсминцев являются крылатые ракеты морского базирования "Томагавк" с дальностью полета до 2,5 тыс. км. В обычном и ударном вариантах корабли могут быть оснащены 56 или 96 такими ракетами соответственно.

Если США все же решат нанести удары по войскам президента Сирии Башара Асада, Россия оставляет за собой право ответить на возможные удары США по Дамаску и его пригородам. Как заявил первый замминистра обороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в марте 2018 года, Москве придется реагировать в том случае, если жизни российских военнослужащих в Сирии будет что-то угрожать.

"В Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции, - напомнил тогда генерал армии Валерий Герасимов, комментируя возможность американского ракетного нападения на кварталы Дамаска, находящиеся под контролем правительственной армии. -

В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации могут предпринять ответные меры воздействия - как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять".

Вчера постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии.

Ослепить и атаковать

Отвечать Москве так или иначе придется, поскольку в случае бездействия российской группировки в Сирии репутационные потери для Москвы будут просто огромны. Противники, возможные партнеры и нейтральные страны сделают однозначный вывод - Кремль в подобной ситуации не способен защитить своего союзника. Однако и американцы должны сознавать, что толкают Россию на применение оружие. И вина за подобный вариант развития обстановки будет лежать исключительно на Белом доме.

Если Россия выберет силовой вариант, ей придется нейтрализовать два американских эсминцев.

Для начала будет необходимо применить имеющиеся средства РЭБ, чтобы поставить помехи подавляющей мощности всем радиоэлектронным средствам американских кораблей - то есть полностью их ослепить. Подобный опыт у Вооруженных сил России уже есть. 10 апреля 2014 года в Черное море вошел тот самый Donald Cook. Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 с помощью комплекта аппаратуры РЭБ "Хибины" поставил помехи такой мощности, что привел всю радиоэлектронную аппаратуру американского эсминца в небоеспособное состояние.

Будем предполагать, что на авиабазе "Хмеймим" дислоцируется самолет РЭБ Ил-22 "Порубщик", способный ставить более мощные помехи радиоэлектронным средствам вероятного противника, наземные комплексы РЭБ 1РЛ257 "Красуха-4", вертолеты РЭБ, оснащенные станциями активных помех "Рычаг-АВМ". То есть все средства, способные подавить и ослепить противника, в распоряжении российской группировки имеются и приведены в необходимые степени боевой готовности.

После того как средства РЭБ выведут РЭС американских кораблей из строя, непосредственно удары по эсминцам США могут быть нанесены самолетами Су-30СМ, Су-35С, Су-34 и Су-24М, оснащенными противокорабельными ракетами типа Х-31АД (по кодификации НАТО - AS-17 Krypton) и Х-35(по кодификации НАТО - AS-20 Kayak).

Чтобы вывести из строя морскую цель класса эсминец, достаточно всего двух попаданий ракет типа Х-31АД, которые комплектуются боевыми частями весом 110 кг. Ракета Х-35 оснащается проникающей боевой частью весом 145 кг. За счет осколочно-фугасно-зажигательного действия она обеспечивает надежное поражение кораблей класса эсминец. Боевая часть получила прочный корпус со сравнительно толстыми стенками, что позволяло пробить борт вражеского корабля и произвести подрыв внутри, тем самым нанеся максимально возможные повреждения.

Кроме того, в Сирии развернуты противокорабельные комплексы типа "Бастион" с дальностью стрельбы в 300 км. Вряд ли американские эсминцы войдут в зону поражения "Бастионов", но, тем не менее, возможность обстрела кораблей ВМС США противокорабельными комплексами до конца исключать нельзя.

В любом случае, отмолчаться Москве на этот раз не удастся. По словам Уинстона Черчилля, страна, которая выбирает позор вместо войны, обычно получает и позор, и войну. Но к радикальным шагам Кремль настойчиво подталкивают из Белого дома. И вина за возможные инциденты в Восточном Средиземноморье будет лежать исключительно на Вашингтоне.

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Михаил Ходаренок