Правительство РФ выделит 6 млрд руб. на создание 75-местной модификации "Суперджета" - Рогозин
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Согласно проекту распоряжения кабмина, из резервного фонда правительства РФ будет выделено 6 млрд рублей на создание уменьшенной, 75-местной версии самолета "Сухой Суперджет - 100", сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Разработка этого самолета начнется уже в этом году за счет средств в объеме 6 млрд рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства РФ", - сказал он, открывая во вторник заседание авиационной коллегии
Вице-премьер напомнил, что "в настоящее время принято решение о развитии семейства самолетов этого типа путем создания новой 75-местной модификации, в рамках проведения которой будет проведена русификация этого самолета, то есть, замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих".
По словам Д.Рогозина, на цели передачи в лизинг самолетов "Сухой Суперджет - 100" государственная транспортная лизинговая компания получила в 2015-2016 годах 34 млрд рублей из федерального бюджета, что позволило построить 37 самолетов.
"В этом году в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд рублей для финансирования закупок еще 11 самолетов", - добавил он.
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10.04.2018
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