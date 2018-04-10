Правительство РФ выделит 6 млрд руб. на создание 75-местной модификации "Суперджета" - Рогозин



Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Согласно проекту распоряжения кабмина, из резервного фонда правительства РФ будет выделено 6 млрд рублей на создание уменьшенной, 75-местной версии самолета "Сухой Суперджет - 100", сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Разработка этого самолета начнется уже в этом году за счет средств в объеме 6 млрд рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства РФ", - сказал он, открывая во вторник заседание авиационной коллегии

Вице-премьер напомнил, что "в настоящее время принято решение о развитии семейства самолетов этого типа путем создания новой 75-местной модификации, в рамках проведения которой будет проведена русификация этого самолета, то есть, замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих".

По словам Д.Рогозина, на цели передачи в лизинг самолетов "Сухой Суперджет - 100" государственная транспортная лизинговая компания получила в 2015-2016 годах 34 млрд рублей из федерального бюджета, что позволило построить 37 самолетов.

"В этом году в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд рублей для финансирования закупок еще 11 самолетов", - добавил он.