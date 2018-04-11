Конвертоплан будущего подготовили к первому полету по-самолетному



Конвертоплан V-280 Valor.

Источник: Bell Helicopter Конвертоплан V-280 Valor.Источник: Bell Helicopter

Американская компания Bell Helicopter подготовила прототип перспективного конвертоплана V-280 Valor к новому этапу летных испытаний. Как пишет Aviation Week, в настоящее время аппарат проходит финальный проверки и до конца апреля 2018 года должен совершить первый горизонтальный полет по-самолетному.

Конвертопланы, летательные аппараты с поворачивающимися воздушными винтами, сочетают в себе положительные качества вертолетов и самолетов: они способны на вертикальные взлет и посадку и быстрый полет. При этом такая техника сложна в управлении - конвертопланы теряют в устойчивости во время перехода от вертолетного режима полета к самолетному.

К настоящему времени конвертоплан V-280 прошел уже наземные испытания, совершил несколько полетов в вертолетном режиме, в том числе, с незначительным наклоном воздушных винтов. Кроме того, специалисты проверили работу бортового оборудования аппарата.

V-280 разрабатывается в рамках тендера JMR в качестве нового армейского транспортного летательного аппарата, предназначенного для быстрой переброски бойцов и грузов на большие расстояния. Согласно требованиям военных, такой аппарат должен быть способен на вертикальные взлет и посадку.

Bell Helicopter представила проект конвертоплана Valor весной 2013 года, а наземные его испытания начала в конце июля 2017-го. Ожидается, что этот аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 519 километров в час, а его боевой радиус составит 1,5 тысячи километров.

В середине марта текущего года стало известно, что консорциум американских компаний Sikorsky и Boeing приступил к наземным испытаниям бортового оборудования, узлов и агрегатов перспективного скоростного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant. Он станет конкурентом V-280 на тендере JMR. Параллельно завершается сборка первого летного образца SB>1, который совершит первый полет в конце лета 2018 года.

Василий Сычёв