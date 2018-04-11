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Конвертоплан будущего подготовили к первому полету по-самолетному

11.04.2018 N+1 249 1
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V-280 Valor
Конвертоплан V-280 Valor.
Источник: Bell Helicopter

Американская компания Bell Helicopter подготовила прототип перспективного конвертоплана V-280 Valor к новому этапу летных испытаний. Как пишет Aviation Week, в настоящее время аппарат проходит финальный проверки и до конца апреля 2018 года должен совершить первый горизонтальный полет по-самолетному.

Конвертопланы, летательные аппараты с поворачивающимися воздушными винтами, сочетают в себе положительные качества вертолетов и самолетов: они способны на вертикальные взлет и посадку и быстрый полет. При этом такая техника сложна в управлении - конвертопланы теряют в устойчивости во время перехода от вертолетного режима полета к самолетному.

К настоящему времени конвертоплан V-280 прошел уже наземные испытания, совершил несколько полетов в вертолетном режиме, в том числе, с незначительным наклоном воздушных винтов. Кроме того, специалисты проверили работу бортового оборудования аппарата.

V-280 разрабатывается в рамках тендера JMR в качестве нового армейского транспортного летательного аппарата, предназначенного для быстрой переброски бойцов и грузов на большие расстояния. Согласно требованиям военных, такой аппарат должен быть способен на вертикальные взлет и посадку.

Bell Helicopter представила проект конвертоплана Valor весной 2013 года, а наземные его испытания начала в конце июля 2017-го. Ожидается, что этот аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 519 километров в час, а его боевой радиус составит 1,5 тысячи километров.

В середине марта текущего года стало известно, что консорциум американских компаний Sikorsky и Boeing приступил к наземным испытаниям бортового оборудования, узлов и агрегатов перспективного скоростного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant. Он станет конкурентом V-280 на тендере JMR. Параллельно завершается сборка первого летного образца SB>1, который совершит первый полет в конце лета 2018 года.


Василий Сычёв
10.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
V-280
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Sikorsky Aircraft
Textron

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Друг Георгия
817
№1
11.04.2018 06:10
Цитата, q
"Американская компания Bell Helicopter подготовила прототип перспективного конвертоплана V-280 Valor к новому этапу летных испытаний."
)) Ну, вот, наступает та пора, о которой раньше писал!

Цитата, q
В середине марта текущего года стало известно, что консорциум американских компаний Sikorsky и Boeing приступил к наземным испытаниям бортового оборудования, узлов и агрегатов перспективного скоростного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant. Он станет конкурентом V-280 на тендере JMR.
Вот и приближается финишная черта "тараканьего забега" ;D ;D ;D
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