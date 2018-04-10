Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

National Interest восхитился Су-25 - настоящий "убийца танков"

11.04.2018 ПолитЭксперт 239 0
0
Понравилась новость?
 0
Российский штурмовик Су-25.
Российский штурмовик Су-25.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Американский военный аналитик Кайл Мизоками журнала National Interest восхитился российским штурмовиков и "убийцей танков" Су-25. Перевод зарубежной статьи предоставило агентство ФАН.

Мизоками пишет, что ВВС США ранее задумывались о создании специального самолета непосредственной авиационной поддержки (НАП) и в итоге был разработан А-10 Warthog. СССР также разрабатывал авиасредство для борьбы с танками противника. В 70-х годах Советский Союз впервые поднял в небо Су-25, известный на Западе как Frogfoot. Подобные самолеты закрыли проблему воздушной поддержки союзных сил, сообщает ФАН.

Американский аналитик восхитился Су-25 и написал, что штурмовик был построен в духе "убийцы танков" А-10. Российский самолет, по мнению Мизоками, имеет много общего с экспериментальным штурмовиком ближней поддержки YA-9 своими широкими крыльями и спаренными двигателями. Более того, Су-25 похож и на сам Warthog по степени защиты и летальности. Его максимальная боевая скорость с полным боекомплектом составляла 1000 километров в час. Отличительной чертой обоих самолетов, американского и российского, является возможность использования неподготовленных аэродромов.

Су-25 был создан для выживания под огнем ПВО противника. Горячие газы от двигателей смешиваются с холодным воздухом, чтобы замаскировать тепловой след штурмовика. Имеется множество систем взаимного дублирования на случай повреждений. Баки для топлива облицованы пенополиуретаном и защищены от взрыва. Позднее самолет модернизировали, сделав двигатели более безопасности путем встраивания систем пожаротушения с впрыском газообразного фреона.

Советский штурмовик вооружен доз зубов. На борт Су-25 может взять 500 килограмм бомб на каждое крыло, несколько ракет Р-60, и боекомплект для двух 30-мм пушек  ГШ-2-30. Штурмовики отлично зарекомендовали себя при военных действиях в Афганистане. ВВС России имеют около двухсот таких машин, небольшое количество Су-25 эксплуатируется российской морской авиацией. По мнению американского аналитика, штурмовик и дальше будет оставаться на вооружении армии РФ. Однако смертоносную платформу нужно сделать более живучей, адаптировав под современные реалии или заменить на новый самолет.
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ПолитЭксперт
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 08:03
  • 85
Сотни погибших в сетях
  • 11.04 07:54
  • 5
Зюганов прокомментировал планируемое сокращение расходов на ВПК
  • 11.04 06:57
  • 19
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 11.04 06:43
  • 1
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 06:22
  • 2
Приключенческую ленту "Танки" показали военнослужащим в Сирии
  • 11.04 06:12
  • 3
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 11.04 06:10
  • 1
Конвертоплан будущего подготовили к первому полету по-самолетному
  • 11.04 05:28
  • 6640
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.04 03:53
  • 1408
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 03:40
  • 1
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
  • 11.04 03:19
  • 1
Самолет на $20 млрд
  • 11.04 03:00
  • 1
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
  • 11.04 02:07
  • 94
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 10.04 23:44
  • 3
Узбекистан готовится вернуться в ОДКБ: в одну реку в третий раз
  • 10.04 22:12
  • 3
Главный договор России и США: кто нарушит первым
другие обсуждаемые темы