National Interest восхитился Су-25 - настоящий "убийца танков"



Российский штурмовик Су-25.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Российский штурмовик Су-25.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Американский военный аналитик Кайл Мизоками журнала National Interest восхитился российским штурмовиков и "убийцей танков" Су-25. Перевод зарубежной статьи предоставило агентство ФАН.

Мизоками пишет, что ВВС США ранее задумывались о создании специального самолета непосредственной авиационной поддержки (НАП) и в итоге был разработан А-10 Warthog. СССР также разрабатывал авиасредство для борьбы с танками противника. В 70-х годах Советский Союз впервые поднял в небо Су-25, известный на Западе как Frogfoot. Подобные самолеты закрыли проблему воздушной поддержки союзных сил, сообщает ФАН.

Американский аналитик восхитился Су-25 и написал, что штурмовик был построен в духе "убийцы танков" А-10. Российский самолет, по мнению Мизоками, имеет много общего с экспериментальным штурмовиком ближней поддержки YA-9 своими широкими крыльями и спаренными двигателями. Более того, Су-25 похож и на сам Warthog по степени защиты и летальности. Его максимальная боевая скорость с полным боекомплектом составляла 1000 километров в час. Отличительной чертой обоих самолетов, американского и российского, является возможность использования неподготовленных аэродромов.

Су-25 был создан для выживания под огнем ПВО противника. Горячие газы от двигателей смешиваются с холодным воздухом, чтобы замаскировать тепловой след штурмовика. Имеется множество систем взаимного дублирования на случай повреждений. Баки для топлива облицованы пенополиуретаном и защищены от взрыва. Позднее самолет модернизировали, сделав двигатели более безопасности путем встраивания систем пожаротушения с впрыском газообразного фреона.

Советский штурмовик вооружен доз зубов. На борт Су-25 может взять 500 килограмм бомб на каждое крыло, несколько ракет Р-60, и боекомплект для двух 30-мм пушек ГШ-2-30. Штурмовики отлично зарекомендовали себя при военных действиях в Афганистане. ВВС России имеют около двухсот таких машин, небольшое количество Су-25 эксплуатируется российской морской авиацией. По мнению американского аналитика, штурмовик и дальше будет оставаться на вооружении армии РФ. Однако смертоносную платформу нужно сделать более живучей, адаптировав под современные реалии или заменить на новый самолет.