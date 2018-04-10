National Interest восхитился Су-25 - настоящий "убийца танков"
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Российский штурмовик Су-25.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Американский военный аналитик Кайл Мизоками журнала National Interest восхитился российским штурмовиков и "убийцей танков" Су-25. Перевод зарубежной статьи предоставило агентство ФАН.
Мизоками пишет, что ВВС США ранее задумывались о создании специального самолета непосредственной авиационной поддержки (НАП) и в итоге был разработан А-10 Warthog. СССР также разрабатывал авиасредство для борьбы с танками противника. В 70-х годах Советский Союз впервые поднял в небо Су-25, известный на Западе как Frogfoot. Подобные самолеты закрыли проблему воздушной поддержки союзных сил, сообщает ФАН.
Американский аналитик восхитился Су-25 и написал, что штурмовик был построен в духе "убийцы танков" А-10. Российский самолет, по мнению Мизоками, имеет много общего с экспериментальным штурмовиком ближней поддержки YA-9 своими широкими крыльями и спаренными двигателями. Более того, Су-25 похож и на сам Warthog по степени защиты и летальности. Его максимальная боевая скорость с полным боекомплектом составляла 1000 километров в час. Отличительной чертой обоих самолетов, американского и российского, является возможность использования неподготовленных аэродромов.
Су-25 был создан для выживания под огнем ПВО противника. Горячие газы от двигателей смешиваются с холодным воздухом, чтобы замаскировать тепловой след штурмовика. Имеется множество систем взаимного дублирования на случай повреждений. Баки для топлива облицованы пенополиуретаном и защищены от взрыва. Позднее самолет модернизировали, сделав двигатели более безопасности путем встраивания систем пожаротушения с впрыском газообразного фреона.
Советский штурмовик вооружен доз зубов. На борт Су-25 может взять 500 килограмм бомб на каждое крыло, несколько ракет Р-60, и боекомплект для двух 30-мм пушек ГШ-2-30. Штурмовики отлично зарекомендовали себя при военных действиях в Афганистане. ВВС России имеют около двухсот таких машин, небольшое количество Су-25 эксплуатируется российской морской авиацией. По мнению американского аналитика, штурмовик и дальше будет оставаться на вооружении армии РФ. Однако смертоносную платформу нужно сделать более живучей, адаптировав под современные реалии или заменить на новый самолет.
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10.04.2018
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