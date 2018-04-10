Деятельность компании "Стилсофт"

В Ставрополе имеется уникальное для России предприятие - Группа компаний "Стилсофт". Уникальность состоит в номенклатуре производимых изделий. Так, компания явялется разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальных решений и БЛА для решения задач по комплексной защите стратегических, критически важных и особо опасных объектов от различных угроз, разработке и адаптации специальных решений для стратегической инфраструктуры в России и за ее пределами, обеспечения безопасности граждан в рамках реализации программ "Безопасный город". Компания была создана "с нуля" в 2002 году и в настоящее время численность ее сотрудников составляет 500 человек.

Нашему блогу удалось получить дополнительную информацию о работе предприятия.

Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения (АПВТН) "Видеолокатор Дозор" (с) Стилсофт

Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения "Видеолокатор Дозор" на границе. Дальность обнаружения человека в дневное время - 10 км, в ночное - 4,6 км (с) Стилсофт

Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения "Видеолокатор Дозор" на заводском полигоне. Система оснащена системой автономного энергоснабжения на основе солнечных батарей, ветрогенератора и аккумуляторной батареи емкостью 1600 Ач (с) Стилсофт

Автономный мобильный комплекс видео- и тепловизионного наблюдения "Скорпион". Монтируется на телескопической мачте высотой 4 м и способен обнаруживать человека в дневное время на расстоянии 9 км, ночью с 4,6 км (с) Стилсофт

Видеолокатор (с) Стилсофт

Датчик комплекса для охраны участка местности "Мангуст" (с) Стисофт

Пропускная система для кораблей "Улей", Черноморской флот (с) Стилсофт

Мобильный комплекс охраны воинских грузов "[i]Мангуст 2С" (с) Стилсофт[/i]

Радиорубеж на Государственной границе (с) Стилсофт

На территории предприятия возведен производственный корпус. На крыше имеется фтубольное поле для сотрудников. На фотографии - цех металлобработки (с) Стилсофт

Цех сборки видеокамер (с) Стилсофт

Цех сборки плат (с) Стилсофт

Демонстрационный стенд (с) Стилсофт