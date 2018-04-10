Украина применит американские беспилотники против России
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Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.
Источник: af.mil
Украинские военные научились получать информацию с американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, следует из слайдов презентации, выложенных пресс-службой Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.
На снимках заметны, в частности, слайды с описанием работы системы видеозахвата Gorgon Stare, которая используется на беспилотнике MQ-9 Reaper. Данная разработка позволяет собирать данные об оперативном состоянии противника. Полученная Gorgon Stare информация впоследствии анализируется системами искусственного интеллекта.
"Во время проведения курсов слушатели получили теоретические знания и практические навыки по планированию специальных операций по стандартам и процедурам НАТО", — отмечается в пресс-релизе, посвященном успешному прохождению украинскими военными соответствующих курсов.
В настоящее время у Украины нет собственных средних и крупных летательных военных беспилотников. Полеты над территорией страны в настоящее время осуществляются американскими дронами, главным образом в районе Донбасса. Также американские дроны неоднократно были замечены в районе Крыма. Одной из наиболее вероятных причин полетов беспилотников считается разведка позиций, находящихся на российской территории.
Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper в зависимости от поставленных задач способен проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах, а также может оснащаться лазерным дальномером-целеуказателем. Дрон разработан и серийно выпускается американской компанией General Dynamics, военными беспилотник эксплуатируется с 2007 года.
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10.04.2018
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