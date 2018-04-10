Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ростех сертифицирует вертолетные двигатели в Китае

11.04.2018 Ростех 347 0
0
Понравилась новость?
 0
ВК-2500ПС
Двигатель ВК-2500ПС.
Источник: Валерий Агеев

Санкт-петербургское АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) ведет работу по сертификации в Китае турбовальных вертолетных двигателей ВК-2500 и ВК-2500ПС.


В настоящее время сертификат двигателей ВК-2500 проходит процедуру валидации в КНР. Работа ведется в тесном сотрудничестве с МВЗ им. М.Л. Миля (входит в холдинг АО «Вертолеты России») и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация). В 2018 г. планируется провести в КНР валидацию сертификата типа двигателя ВК-2500ПС, что расширит географию продаж и эксплуатации новейших российских гражданских вертолетов Ми-171А2, оснащенных этими силовыми установками.


«Мы наращиваем объемы производства двигателей ВК-2500 в интересах государственного заказчика, а также планируем существенно нарастить экспорт. И в этом отношении китайский рынок является для нас приоритетным. При этом сборка ведется полностью из российских комплектующих», - заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.


ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это — более современный и технологичный двигатель. В отличие от ТВ3-117 в новой разработке внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого же класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8АМТ
ТВ3-117
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
ОДК УК
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 08:03
  • 85
Сотни погибших в сетях
  • 11.04 07:54
  • 5
Зюганов прокомментировал планируемое сокращение расходов на ВПК
  • 11.04 06:57
  • 19
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 11.04 06:43
  • 1
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 06:22
  • 2
Приключенческую ленту "Танки" показали военнослужащим в Сирии
  • 11.04 06:12
  • 3
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 11.04 06:10
  • 1
Конвертоплан будущего подготовили к первому полету по-самолетному
  • 11.04 05:28
  • 6640
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.04 03:53
  • 1408
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 03:40
  • 1
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
  • 11.04 03:19
  • 1
Самолет на $20 млрд
  • 11.04 03:00
  • 1
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
  • 11.04 02:07
  • 94
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 10.04 23:44
  • 3
Узбекистан готовится вернуться в ОДКБ: в одну реку в третий раз
  • 10.04 22:12
  • 3
Главный договор России и США: кто нарушит первым
другие обсуждаемые темы