Ростех сертифицирует вертолетные двигатели в Китае



Двигатель ВК-2500ПС.

Источник: Валерий Агеев Двигатель ВК-2500ПС.Источник: Валерий Агеев

Санкт-петербургское АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) ведет работу по сертификации в Китае турбовальных вертолетных двигателей ВК-2500 и ВК-2500ПС.

В настоящее время сертификат двигателей ВК-2500 проходит процедуру валидации в КНР. Работа ведется в тесном сотрудничестве с МВЗ им. М.Л. Миля (входит в холдинг АО «Вертолеты России») и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация). В 2018 г. планируется провести в КНР валидацию сертификата типа двигателя ВК-2500ПС, что расширит географию продаж и эксплуатации новейших российских гражданских вертолетов Ми-171А2, оснащенных этими силовыми установками.

«Мы наращиваем объемы производства двигателей ВК-2500 в интересах государственного заказчика, а также планируем существенно нарастить экспорт. И в этом отношении китайский рынок является для нас приоритетным. При этом сборка ведется полностью из российских комплектующих», - заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это — более современный и технологичный двигатель. В отличие от ТВ3-117 в новой разработке внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого же класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.