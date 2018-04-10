Концерн «Созвездие» открыл научно-образовательный центр в Воронежском техническом госуниверситете
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Концерн «Созвездие».
АО «Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) организовало на базе Воронежского государственного технического университета базовый научно-образовательный центр «Радиотехнические системы». Центр, созданный в составе факультета радиотехники и электроники, призван обеспечить интеграцию образовательного процесса с актуальной научной деятельностью и производством.
Руководителем центра назначен начальник научно-технического управления концерна Николай Тихомиров.
Планируется, что центр будет осуществлять профильную подготовку специалистов по направлению «Радиоэлектронные системы и комплексы» и магистров по направлениям «Радиотехника» и «Конструирование и технология электронных средств» в течение двух лет. Занятия проводят не только преподаватели университета, но и ведущие ученые и специалисты-производственники АО «Концерн «Созвездие».
По замыслу организаторов, центр должен способствовать подготовке будущих разработчиков концерна, способных создавать конкурентные на глобальном рынке радиотехнические системы и комплексы.
Воронежский государственный технический университет является стратегическим партнером АО «Концерн «Созвездие» в сфере подготовки инженерно-технических кадров на протяжении многих лет. Более 55% сотрудников научно-технических подразделений предприятия являются его выпускниками.
АО «Концерн «Созвездие» развивает сотрудничество и с другими крупнейшими вузами Воронежа. Как сообщалось, в конце 2017 года в Воронежском государственном университете была открыта специальная образовательная лаборатория при кафедре «Системы телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы».
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10.04.2018
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