Первый легкий транспортник Ил-112В поставили под ток



Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года.

Источник: ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года.Источник: ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество"

Опытный летный экземпляр новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В поставили под ток на воронежском авиазаводе Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК». Первый вылет транспортника планируется до конца текущего года.

На ВАСО началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем. Речь, в частности, идет о гидравлике, барометрии, кондиционировании и вентиляции.

«Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Но Ил-112В — это не только надежный транспортник, а также уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Самолет проектируется с использованием передовых цифровых технологий и будет оснащен самыми современными бортовыми системами полностью отечественного производства и новейшими двигателями ТВ7-117СТ. Реализация опытно-конструкторских работ по созданию самолета, его двигателя и бортовых систем находится на особом контроле Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которое оказывает всестороннюю поддержку на всех этапах постройки транспортника Ил-112В. Результаты разработок будут использованы при создании новой гражданской авиационной техники», — заявил руководитель дивизиона «Ильюшин» ПАО «ОАК» Алексей Рогозин.

В свою очередь, исполнительный директор ПАО «ВАСО» Сергей Исаенко отметил, что многие комплектующие Ил-112В находятся на этапе опытно-конструкторских работ: «На заводе постоянно находятся представители компаний-разработчиков, в том числе представители Госкорпорации «Ростех», чтобы совместно с «Ильюшиным» и ВАСО оперативно принимать необходимые для создания новой машины решения».

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО. Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, который превосходит по большинству параметров на 30–40 процентов, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.