"ОДК-Климов" в 2018г планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели в Китае



Насосы-регуляторы НР-3 ОК для вертолётных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 на стенде АО «ОДК-СТАР».

Источник: http://www.ao-star.ru/ Насосы-регуляторы НР-3 ОК для вертолётных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 на стенде АО «ОДК-СТАР».Источник: http://www.ao-star.ru/

Санкт-Петербург. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "ОДК-Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" госкорпорации "Ростех") в 2018 году планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели в Китае, сообщает пресс-служба корпорации.

В настоящее время процедуру валидации в Китае проходит сертификат двигателей ВК-250. Работа ведется в сотрудничестве с АО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" (входит в АО "Вертолеты России") и Росавиацией.

Также в 2018 году планируется провести в Китае валидацию сертификата типа двигателя ВК-2500ПС, что позволит расширить географию продаж и эксплуатации гражданских вертолетов Ми-171А2, оснащенных этими силовыми установками.

ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В отличие от него в новой разработке внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы.

Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы и показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого же класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

АО "ОДК-Климов" занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием турбовальных двигателей для вертолетов, а также турбореактивных двигателей для истребительной авиации. Компания обладает собственным конструкторским бюро, производственной и экспериментальной базами.