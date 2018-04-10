Новые образцы российских вооружений созданы благодаря мощной науке, передовым исследованиям и сильному кадровому потенциалу - Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Создание в России новых образцов стратегических вооружений, о которых было объявлено в Послании президента Федеральному Собранию, стало возможным благодаря мощнейшему потенциалу отечественной науки, промышленности и сильным кадрам, заявил Владимир Путин.
"Роль науки в национальном развитии без преувеличения становится определяющей). В Послании я подробно говорил о новых образцах стратегического оружия в России, которого сегодня нет ни у одной страны мира. В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них - и Курчатовский институт, и научные организации", - сказал В.Путин, выступая во вторник в Научном исследовательском центре "Курчатовский институт", который в эти дни отмечает свое 75-летие.
Как подчеркнул глава государства, "существенный вклад в эту работу внесло и новое поколение ученых, инженеров, высококвалифицированных рабочих".
"Мы смогли создать такие разработки только потому, что у России есть мощная фундаментальная наука, передовая исследовательская, технологическая, промышленная база и, главное, сильный кадровый потенциал. Без всего этого комплекса решение подобных задач было бы абсолютно невозможно", - заявил В.Путин.
По словам президента, "главное для нас сегодня - добиться настоящего прорыва, использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей, для освоения огромных территорий, для роста эффективности экономики, промышленности, сельского хозяйства".
"У нас есть возможности, чтобы решать исследовательские, конструкторские, технологические задачи самого высокого уровня. Сегодня нам нужно обеспечить использование оборонных технологий в высокотехнологичных отраслях производства", - сказал В.Путин.
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10.04.2018
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