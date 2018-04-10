Россия научилась глушить американские БПЛА в Сирии



Беспилотник Predator в Афганистане.

Источник: © AP Photo, Massoud Hossaini, Pool Беспилотник Predator в Афганистане.Источник: © AP Photo, Massoud Hossaini, Pool

Блокировка сигналов спутниковой навигации GPS американских беспилотников российскими военными в Сирии негативно сказывается на проведении операций.

Вашингтон - Четыре официальных представителя США сообщили, что российские военные глушат американские военные беспилотники, действующие в небе над Сирией, тем самым затрудняя военные операции США.

Россия начала глушить несколько небольших американских беспилотников несколько недель назад. Американские официальные лица заявили, что это произошло после серии предполагаемых атак с применением химического оружия в удерживаемой повстанцами Восточной Гуте в Сирии. Российские военные обеспокоены тем, что американские военные ответят на эти атаки и начали глушить системы GPS беспилотных летательных аппаратов, работающих в этом районе, объяснили чиновники.

По словам доктора Тодда Хамфриса (Todd Humphreys), директора лаборатории Радионавигации Техасского университета в Остине, помехи, которые означают блокировку или шифрование приема дроном сигнала со спутника GPS, могут быть несложными.

"GPS-приемники в большинстве дронов можно довольно легко блокировать", - отметил он. Хамфриз, эксперт по спуфингу (имитация соединения, с помощью которой третья сторона получает доступ к потоку информации - прим. ред.) и глушению GPS, предупреждает, что это может оказать значительное влияние на американские БПЛА, вызывая их неисправность или даже крушение. "По крайней мере, это может вызвать серьезную путаницу" для оператора беспилотника на земле, если беспилотник сообщает о неправильном положении или потерян, сказал он.

Американские аналитики впервые столкнулись с возможностью российских военных глушить беспилотники еще четыре года назад на востоке Украины, после вторжения (России) в Крым, рассказал Хамфриз. Он подчеркнул, что изначально помехи были обнаружены как слабые сигналы из космоса, "отскакивающие" от поверхности земли. Глушение "оказало довольно значительное влияние" на беспилотники ООН, которые пытались контролировать этот район. В результате дроны не могли подниматься в воздух в течение нескольких дней и осуществлять сбор разведданных с воздуха.

Министерство обороны США, сославшись на вопросы обеспечения безопасности полетов, заявило, что не будет разглашать информацию о том, могут ли помехи стать причиной крушения БПЛА. "Американские военные поддерживают достаточные контрмеры и меры защиты для обеспечения безопасности пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, наших сил и миссий, которые они поддерживают", - сказал представитель Пентагона Эрик Пахон (Eric Pahon).

Но один чиновник подтвердил, что российская тактика (глушения и шифрования сигналов) оказывает воздействие на военные военные операции США в Сирии. Кроме этого источники заявили, что используемое оборудование разработано российскими военными и является очень сложным и уже доказало свою эффективность против некоторых зашифрованных сигналов и приемников с подавлением помех.

Дроны, на которые до сих пор оказывалось воздействие, были небольшими летательными аппаратами разведки в отличие от более крупных БПЛА "Предатор" ("Хищник", Predator) и "Рипер" ("Жнец", Reaper), которые часто действуют в боевых условиях и могут быть вооружены. Доктор Хамфриз отмечает, что, хотя атаки происходят в киберпространстве, результаты серьезны. "Они (кибератаки) менее опасны, чем пуля, но иногда эффект может быть столь же разрушительным, - сказал он. - Это как стрелять по беспилотникам с помощью радиоволн вместо пуль".

Кортни Кьюб (Courtney Kube)

NBC News, США